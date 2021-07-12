中國經濟的V型復甦料將放緩 其他國家也可能步其後塵

中國經濟從新冠疫情後的 V 型反彈正在放緩，就復甦可能持續的時間，向世界其他地區發出了警告。

據《彭博》報導，中國央行在上周五 (9 日) 全面調降金融機構的存款準備金率，以促進放貸。儘管中國央行解釋，此舉並非新的刺激行動，但是比起定向降準，央行採取全面降準 50 個基點，幅度仍令人意外。

根據彭博對經濟學家的調查，中國第 2 季料成長放緩，從第 1 季創紀錄的 18.3% 下降至 8%。社會消費品零售總額、工業增加值和固定資產投資等關鍵數據也將放緩。

(圖表取自彭博)

中國央行迅速採取行動降低銀行的存準率，可能是為確保復甦能平穩，不會起起落落。

要點在於，雖然專家們已經預期，在低基數效應消退後，經濟成長將由高位回落。但疲軟來得比預計早，而且可能波及全球。

野村控股公司全球市場研究主管 Rob Subbaraman 表示，中國經濟放緩對全球經濟的影響會比 5 年前更大，如果「先進先出」的中國經濟降溫，可能很快其他國家也會如此。

周六在威尼斯舉行 G20 財長會議，對可能破壞脆弱的全球復甦的威脅發出警告，擔心新冠變種和疫苗接種速度不均衡，可能會破壞世界經濟的光明前景。中國官媒還援引幾位分析師的話，表示由於全球復甦的不確定性，下半年國內經濟增長將放緩。

中國復甦放緩，還會強化工業品價格上漲可經見頂、大宗商品價格將進一步回落的觀點。

彭博經濟研究認為，前景的變化反映出，隨著經濟成長趨於穩定，中國的經濟復甦進入後期階段。

華興證券香港宏觀與策略研究主管 Bruce Pang 表示，降準的部分原因，是為了在本周公布第二季經濟數據之前，能「管理預期」，也為未來提供了更多的政策空間，因為經濟復甦的勢頭勢必已經放緩。

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