玉山銀行主要業務 頻獲國際獎項肯定

玉山銀行主要業務包含個人金融、法人金融及財富管理，6 月份接連獲得國際專業財經媒體的肯定。根據亞洲銀行家雜誌《The Asian Banker》、亞元雜誌《Asiamoney》及財資雜誌《The Asset》近期公布的評選結果，玉山銀行的房貸、中小企業及私人銀行等金融服務，分別榮獲亞太區最佳及台灣最佳的獎項，不僅在金融專業、產品設計、數位服務及業務成長獲得高度的評價，也反映出顧客的高滿意度及玉山 ESG 的傑出表現。

在個人金融方面，玉山榮獲亞洲銀行家雜誌《The Asian Banker》「亞太區最佳房貸產品」獎項，評審表示玉山房貸業務連續兩年快速成長，房貸淨增量為市場第一，同時兼顧良好的資產品質，是房貸市場的領導品牌，也是顧客心目中的首選品牌。

本次評選的過程中納入顧客的意見回饋，反映出顧客對玉山服務的高滿意度，在產品專業、業務成長、風險控管及顧客服務各面向都達到亞太最佳的水準。

在法人金融方面，今年亞元雜誌《Asiamoney》及財資雜誌《The Asset》同時頒發「台灣最佳中小企業銀行」獎項給玉山，表揚玉山多年深耕中小企業的努力與亮麗成績。從 2020 年 COVID-19 疫情爆發之初，玉山就配合政府政策推出紓困方案，協助中小企業度過難關，而玉山推出的創新數位貸款服務「企業 e 指貸」，提供中小企業主即時額度試算功能，搭配專業的法金團隊，讓中小企業透過虛實通路都可以獲得整合的金融解決方案。

另外，玉山提供的跨境服務及跨境金融平台，包含跨境現金管理、融資或外匯避險等多元業務，有效協助中小企業拓展海外市場。

在財富管理方面，亞元雜誌《Asiamoney》頒發給玉山「台灣最佳私人銀行－財富移轉曁傳承規劃」與「台灣最佳私人銀行－ESG」雙獎項，評審認為玉山私人銀行非常具有特色，不僅與中小企業業務緊密結合，更聚焦財富傳承規劃與 ESG。

玉山私人銀行以金融專業為核心，整合稅務、信託、不動產等跨領域解決方案，協助高資產顧客進行企業及家族財富的移轉及傳承。

玉山的 ESG 有相當大的影響力，譬如玉山在今年 2 月邀請 32 家優質企業顧客，共同發起 ESG 永續倡議行動，並承諾採取實際行動進行節電及減碳作為，減緩對氣候與環境的衝擊，引起各界很大的迴響。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山在各主要業務都榮獲國際獎項的肯定，這是不僅是榮譽，更是提醒我們在發展業務時要接軌國際的標準，提供更專業的產品，優化服務的流程，深化顧客導向的服務模式，進而替顧客創造更大的價值。

