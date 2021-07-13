〈東元改選前哨戰〉經營權紛擾未歇 黃茂雄致歉：盼盡快回歸平靜

東元 (1504-TW) 今年董事改選、紛爭不斷，集團會長黃茂雄今 (13) 日發出公開信致歉，期望一切紛擾能盡快歸於平靜，並期待董事改選後，新經營團隊能帶來新氣象。

對於東元董事長邱純枝陷入性別平等爭議，黃茂雄表示，邱純枝是傑出的女性企業家，也是東元創立以來第一位女性董事長，因董事選舉導致邱純枝遭受惡意攻訐，嚴重損及清白，感到深感痛心。

他強調，名譽是人的第二生命，不容污衊，也誠懇請求邱純枝母親與家人諒解，殷切期盼各界單純聚焦企業經營，勿以非理性情緒傷及無辜。

黃茂雄說，東元創辦以來謹守專業領域，戰戰兢兢經營企業，回饋員工與社會，期許成為受尊重的企業之一，但非常遺憾，東元董事選舉被誤解形容為父子之爭，令家人與關心的朋友捲入紛擾漩渦，一向平和安樂的家庭正承受無情的打擊和醜化。

黃茂雄期望，謠言應止於智者，衷心盼外界能停止議論，回歸公司治理與企業經營，選舉過後盼撥雲見日，期待東元新經營團隊有新氣象，各個事業體系進軍世界盃之戰更有斬獲。

黃茂雄也對家人喊話，親情，是人生一輩子的功課，骨肉至親血濃於水，家人是永遠的人生伴侶，也是愛和關懷的原動力，希望一切紛擾能盡快歸於平靜。