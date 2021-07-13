金萬林全年有望轉盈 最快明年中轉上櫃

基因檢測廠金萬林 (6645-TE) 今 (13) 日召開股東會，通過股票上市 (櫃) 申請案，財務長楊文明表示，由於檢測業績逐步攀高，規劃明年首季送件申請上櫃，最快第 2 季底掛牌。法人認為，金萬林受惠疫情推升檢測需求增加，全年營運將擺脫 3 年虧損。

金萬林指出，目前檢測儀器設備訂單滿手，將在下半年陸續出貨貢獻營收，加上政府與醫院多數試劑訂單遞延至第 3 季認列，將帶動下半年營收、獲利成長。

法人估，金萬林受惠檢測持續出貨，第 3 季營收將優於上季與去年同期，下半年營收將超越上半年，且全年獲利睽違 3 年將再度轉盈，此外，由於檢測與服務毛利率優於平均，全年毛利率挑戰 30%。

金萬林表示，近期國內疫情嚴峻，PCR 檢驗剛性需求大幅增加，旗下產品試劑與儀器設備，已導入至逾 30 家醫療中心及檢驗所，並積極輔導企業篩檢。

金萬林在精準醫療業務方面也有進展，旗下精準醫療分子檢測實驗室，已通過衛福部食藥署 (TFDA) 審查，符合實驗室檢測與服務 (LDTS) 指引並列冊登錄實驗室名單，將可提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，以及遺傳性癌症基因檢測。

金萬林 6 月營收 8234 萬元，月增 52.36%、年增 228.81%；上半年營收 2.47 億元，年增 108.72%，創同期新高。