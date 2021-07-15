〈美股盤前要聞〉美將公布失業金數據 美股期貨下跌

美國將公布上周初領失業金人數。美股期貨週四 (15 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.49%，標普 500 期貨跌 0.36%，那斯達克 100 期貨跌 0.07%。

1. 鮑爾聽證：通膨終將放緩 現在不是升息時機點

週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會，他強調美國經濟復甦尚未達到可以開始縮減資產購買規模的程度，同時承認通膨上升速度快於預期。

鮑爾在預先準備好的證詞中提到，未來幾個月通膨率可能維持高水平，然後才會和緩下來。高於預期的通膨只是高需求和低供應的完美風暴，它應該會過去。

關於縮減購債 (Taper) 和升息，鮑爾提到，雖然距離達實質性的進一步進展的標準，還有很長的路要走，Fed 預計將繼續取得進展。Fed 將在即將召開的利率會議上繼續討論縮減購債議題。

2. Netflix 挖角藝電、臉書前高層 明年推電玩功能

Netflix (NFLX-US) 正做出電視節目和電影之外的第一個重大舉措，即計畫跨足電玩遊戲產印，且聘請了一位臉書 (FB-US) 與藝電 (EA-US) 前高層擔當大任。

Netflix 週三表示，Mike Verdu 將加入 Netflix，擔任遊戲開發副總裁，直接向營運長 Greg Peters 匯報業務。Verdu 曾擔任臉書副總裁，負責與開發人員合作，將電玩遊戲和其他內容導入臉書 VR 頭戴式設備 Oculus 。

不願具名的知情人士透露，其想法是在明年在 Netflix 的串流媒體上提供電玩遊戲，電玩遊戲會比照一種新節目推出，含在現有套餐費用內，類似 Netflix 的紀錄片或脫口秀那樣，不另外收費。

3. 微軟推雲端作業系統 蘋果、安卓用戶都成潛在客群

微軟 (MSFT-US) 周三 (14 日) 宣布 Windows 365 雲端作業系統新服務，將把 Windows 作業系統轉移至雲端，透過瀏覽器即可使用，有助企業提高混和工作的效率，觸及更多客群。

Windows 365 預定 8 月 2 日推出，有別於過去需購買電腦並安裝微軟的作業系統才能操作，此服務只要透過 PC、Mac、iPhone、Android 手機或 Chromebook 中的瀏覽器，便能雲端使用作業系統。

微軟公司副總 Jared Spataro 表示，此服務針對企業設計，旨在滿足混合工作環境的旺盛需求，使用該服務員工無論從辦公室或在家登入各種裝置都可以使用雲端化個人 Windows 上下班，提高企業營運效率。

4. 臉書大手筆斥 10 億美元搶網紅

在 TikTok 成為首個全球下載數達 30 億次的應用程式後，臉書 (FB-US) 周三 (14 日) 宣布，接下來到 2022 年底前為社群媒體創作者投資 10 億美元，與 TikTok、YouTube 等平台爭奪網紅的企圖心明顯。

臉書表示，投資項目包括獎勵計畫，支付報酬給在臉書應用程式（包含照片分享至 Instagram）的瀏覽數達到特定目標的創作者，以及資助創作者內容製作等。

臉書大方端出牛肉，只為吸引 YouTube 與 TikTok 等平台擁有大批粉絲的內容創作者。

5. Fed 褐皮書：美國夏初經濟加速復甦

美國聯準會 (Fed) 周三 (14 日) 發布的褐皮書顯示，美國經濟最近兩個月以來加速復甦，但解封也讓企業在招募人才和完成訂單方面承受更大壓力，且聯準銀行調查的多數受訪者預期物價可能進一步上漲。

根據褐皮書，「美國經濟在 5 月底到 7 月初進一步增強，展現適度到強勁的成長力道。供給中斷情形更廣泛，材料、人力都出現短缺，交貨延誤，且許多消費性產品的庫存水準都低落。」