例行照護需求浮現回升跡象 醫療保健股可望重拾漲勢

今年迄今，醫療保健股報酬率約 13%，落後標普 500 指數約 3 個百分點，然而，隨著例行照護需求因疫情趨緩而回升，相關類股可望迎來漲勢。

聯合健康周四 (15 日) 發布財報表示，隨著疫情趨緩，民眾逐步回歸正常生活，第 2 季有逾八成保費投入醫療照護，遠高於去年同期的 70%，這對即將在下周發布財報的醫療器材商、醫療機構以及藥廠來說，可謂一大利好。去年受到疫情影響，人們普遍延後例行的照護需求。

Evercore ISI 分析師 Michael Newshel 認為，這對管理式醫療照護企業 (Managed Care Organization) 財報季來說是個良好的起頭，核心利用率雖仍低於正常水平，但已有所反彈。

聯合健康公布 Q2 營收報 713 億美元，調整後 EPS 報 4.70 美元，獲利雖較去年同期下滑，但優於分析師預期。

該公司還宣布上調全年盈餘展望，預計 2021 年調整後 EPS 將介於每股 18.30 美元至 18.80 美元，高於此前預期的 18.10 美元至 18.60 美元，盈餘預期已涵蓋下半年疫情的潛在影響。

公布財報後，聯合健康 (UNH-US) 開盤小幅下挫，截稿前止跌回升，小漲 0.9% 至 418.50 美元。