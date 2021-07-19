蘋果iPhone 13積極備貨 今年OLED面板採購量上看1.72億片

蘋果 (AAPL-US) 計畫在下月發表最新一代智慧型手機 iPhone 13(暫稱)，預期仍將全面搭載 OLED 面板，研調機構 Omida 最新報告指出，蘋果已是全球 OLED 面板最大採購商，因應新機發表，今年將擴大向供應商採購 OLED 面板，從原 1.69 億片，上修至 1.72 億片。

蘋果 OLED 面板主要由三星、LGD、京東方供應，Omida 表示，因應下半年新機發表，蘋果今年 OLED 面板採購量將達 1.72 億片，其中 1.06 億片將用於新款手機 iPhone 13，剩餘 6600 萬片則用為舊款機種。

Omida 預期，蘋果今年主力仍將放在 6.1 吋機種，預期將向三星、LGD 採購各約 4800 萬片、2100 萬片 OLED 面板，京東方目前則主要供應 iPhone 12 OLED 面板，預期通過認證後，將在第四季加入 6.1 吋新機供應行列。

主流 5.4 吋機種方面，Omida 預估，蘋果將向三星、LGD 各採購 300 萬片、800 萬片 OLED 面板，大尺吋 6.7 吋機種則預期由三星獨拿，估採購量達 2600 萬片。

隨著蘋果新機即將發表，Omdia 認為，蘋果今年仍將坐穩智慧型手機 OLED 面板最大採購商，估今年採購量上看 1.72 億片，其次則是三星 Galaxy 採購 1.57 億片、小米採購約 6700 萬片。