防疫限制擴大 越南股市周一重跌 至近2個月低點

越南 VN 指數在經歷了本月初以來的強勁下跌後，周一 (19 日) 跌勢未止，跌幅逾 4%，來到 5 月 18 日以來，近兩個月的低點。

受到新冠疫情升溫影響，越南在首都河內和南部加大了防疫限制的力度，從而打擊市場。根據最新的防疫措施，從周一開始，南部 16 個區需維持社交距離至少 14 天，而河內也收緊防疫限制，禁止 5 人以上的公共集會。

越南 VN 指數下挫 4.29%，至 1243.51 點。其中，30 支最大股票組成的 VN30，有 28 檔下跌，其中電子零售連鎖店 Mobile World 的 MWG 領跌，下挫 5.7%，這家公司周末因哄抬價格遭到罰款處分。

越南股市走勢 (圖表取自 Investing.com)

越南工商銀行 (Vietcombank) 和越南國際集團 (Vingroup)，也有至少 3% 跌幅。

分析師表示，市場流動性低，而且還未見抄底買盤，預計仍將橫盪整理。

越南證券公司 (CSI) 認為，當市場尚未顯示出任何可靠的復甦跡象時，投資者不宜進場撈底。

Asean 證券指出，雖然有跡象表明市場正在創造短期底部，但形成更清晰的上升趨勢，需要一個或幾個關鍵股票組帶領，而這尚未確定。因此，在新的趨勢更清晰地建立之前，市場仍可能波動。