外資續砍晶圓雙雄5.4萬張 累計3日提款逾300億元

台股今 (19) 日在電子權值股賣壓沉重下，終場收在 17789 點，下跌 106 點，三大法人聯手賣超 452.86 億元，其中，外資再砍晶圓雙雄 5.4 萬張，連 3 日賣超逾 10 萬張、金額達 315.7 億元，且上週才加碼金融股，今日變臉大舉調節；外資買超標的集中在傳產族群。

三大法人今日均站在空方，外資大舉賣超 424.11 億元，投信與自營商分別賣超 13.6 億元、15.2 億元，三大法人合計賣超 452.86 億元；期貨方面，外資再加碼 2509 口空單，空單未平倉口數來到 33866 口。

觀察外資今日操作，外資持續調節晶圓雙雄，台積電、聯電分別再砍 2.2 萬張、3.2 萬張，華邦電也遭調節 3 萬張，其他電子股包括群創、鴻海等均遭減碼逾萬張。

外資上周才重回金融股懷抱，今日變臉大舉減碼，開發金位居賣超第一，共 5.4 萬張，新光金約 3 萬張，富邦金 2.4 萬張、國泰金也有 1.9 張。

外資買超方面，今日回補彩晶逾 8000 張，居買超冠軍，另外鎖定多檔傳產股，炎洲、集盛、新纖、春源等，買超逾 3000 張，其餘個股包括至上、永豐餘、長榮航、華航、冠德。

投信跟進外資調節晶圓雙雄，聯電賣超約 1.2 萬張、台積電 1667 張，其餘電子股則有旺宏、世界、友達、金像電等；同時減碼傳產族群，包括中鋼、長榮航、東和鋼鐵等。

投信買超前十名，分別為台半、欣銓、國泰金、大成鋼、富邦金、晶豪科、元太、創惟、聯茂、景碩。