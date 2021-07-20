〈美股早盤〉美股重挫後回彈 道瓊勁揚400點、美債殖利率仍跌

市場在歷經昨日大跌後回彈，主要指數週二 (20 日) 集體高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾 400 點或 1.2％，標普 500 指數漲 0.8％，那斯達克綜合指數漲 0.4％，費半跌 0.3%。10 年期美債殖利率仍持續下跌。

Delta 變種病毒確診激增為全球經濟復甦帶來疑慮，使華爾街遭逢大規模拋售，道瓊指數週一 (19 日) 收跌逾 700 點或 2.1%，創下去年 10 月以來最糟的一天，標普 500 指數收跌 1.6%，那指收跌 1.1%。

10 年期美債殖利率延續昨日跌勢，截稿前報 1.139％，對利率敏感的銀行股則小幅上揚。

雖較昨日緩和，油價週二仍維持跌勢。能源股雪佛龍 (CVX-US)、斯倫貝謝 (SLB-US)、西方石油 (OXY-US) 和歐尼克 (OKE-US) 開盤小漲後轉跌，因油價自疫情低點反彈，幫助提振油田服務需求，哈里伯頓 (Halliburton)(HAL-US) 週二公布強勁財報後小漲。

目前為止已約 8% 標普 500 指數成分股公司公布財報，其中多數為銀行，FactSet 數據顯示有 85% 財報優於預期。

FANMAG 開盤漲跌不一，在公布財報前，Netflix(NFLX-US) 跌逾 1%，亞馬遜 (AMZN-US) 開盤也小跌，創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在內等人週二搭乘新雪帕德火箭 (new shepard) 升空，成功執行藍色起源 (Blue Origin) 的首次載人任務。

經濟數據部分，美國 6 月新屋開工數大勝預期，月增 6.3% 至 164.3 萬戶，營建許可則月減 5.1% 至 159.8 萬戶，低於市場預期，並寫 8 個月新低。

比特幣一個月來首度跌破 3 萬美元，拖累區塊鏈概念股 Riot Blockchain(RIOT-US)、Marathon Patent Group(MARA-US) 和加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 集體下跌。CoinMarketCap 數據顯示，加密貨幣市場在過去 24 小時內蒸發近千億美元。

截至台北時間週二 (20 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 412.09 點或 1.21%，暫報 34374.13 點

那斯達克綜合指數上漲 454.74 點或 0.38%，暫報 14325.34 點

標普 500 指數上漲 33.60 點或 0.79%，暫報 4292.09 點

費半下跌 9.68 點或 - 0.31%，暫報 3131.52 點

台積電 ADR 下跌 0.37% 至每股 114.93 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.141%

紐約輕原油下跌 1.82% 至每桶 65.21 美元

布蘭特原油下跌 1.54% 至每桶 67.56 美元

黃金上漲 0.71% 至每盎司 1822.00 美元

美元指數上漲 0.26% 至 93.14 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

旅行家集團 (TRV-US) 早盤下跌 1.63％，至 148.79 美元。

旅行家集團週二公布 2021 年第 2 季，受惠於更高的保費、投資報酬與更低的巨災損失，Q2 營收年增 17% 至 86.9 億美元，核心稀釋後 EPS 報 3.45 美元，高於預期。

IBM(IBM-US) 早盤上漲 4.61％，至 144.43 美元。

IBM 周一 (19 日) 盤後發布 2021 年第 2 季財報，在雲端和軟體業務助力下，營收年增 3.4% 至 187 億美元，寫 3 年來最佳，調整後 EPS 報 2.33 美元，均優於市場預期。

Comcast(CMCSA-US) 早盤上漲 0.12％，至 56.70 美元；ViacomCBS(VIAC-US) 下跌 0.55％，至 39.65 美元。

《華爾街日報》引述知情人士稱，Comcast 執行長 Brian Roberts 與 ViacomCBS 董事長 Shari Redstone 近期針對在國際市場上建立潛在串流媒體合作夥伴關係進行討論。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月新屋開工年化月增率報 6.3％，預期 1.2%，前值自 3.6% 下調至 2.1%

美國 6 月新屋開工年化總數報 164.3 萬戶，預期 159 萬戶，前值自 157.2 萬戶下調至 154.6 萬戶

美國 6 月營建許可年化月增率報 - 5.1％，預期 0.4%，前值自 - 3.0% 上調至 - 2.9%

美國 6 月營建許可總數報 159.8 萬戶，預期 169.0 萬戶，前值自 168.1 萬戶上調至 168.3 萬戶

上圖：新屋開工月增率，下圖：營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

BDSwiss Holding Ltd. 投資研究主管 Marshall Gittler 表示，對經濟增長前景的擔憂，近期可能限制股市反彈的潛力，此外隨著通膨持續上升，決策者的日子可能會更加難過。

JFD 集團研究主管 Charalambos Pissouros 指出，一方面，若經濟再度受到打擊，央行將難以按計劃升息，另一方面，若通膨持續高於目標水平，就不能繼續忽視它，目前來看，對 Delta 病毒的擔憂和 2023 年初的升息預期，可能打壓投資人的士氣。