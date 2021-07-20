〈美股盤前要聞〉美債殖利率落至1.18% 美股期貨反彈

美 10 年期公債殖利率落至 1.185%。盤後將公布 Netflix、聯合航空新一季財報。美股期貨週二 (20 日) 回升，道瓊期貨漲 0.68%，標普 500 期貨升 0.55%，那斯達克 100 期貨上揚 0.45%。

1. 拜登：通膨為短期現象 聯準會必要時應維持美國經濟復甦

美國總統拜登周一 (19 日) 表示，當前物價飆漲預料只是暫時現象，但政府明白，長期不受控制的通膨更需警戒，且將對經濟構成真正挑戰，他認為聯準會 (Fed) 必要時應該設法支持美國經濟復甦，但不忘強調他尊重央行決策獨立性。

拜登表示，隨著美國經濟恢復強勁已出現一些物價上漲跡象，白宮正在盡其所能解決供應鏈瓶頸引發的通膨問題，並指出先前暴漲的木材近期正在放緩。

拜登還向聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示：「聯準會是獨立的機構，也應該採取他們認為必要的任何步驟，以支持強勁、持久的經濟復甦。」

2. IBM Q2 營收增幅 3 年來最強

IBM (IBM-US) 周一 (19 日) 發布 2021 會計年度第一季財報，表現大幅優於市場預期，公司表示，客戶雲端採用率正在帶動營收成長，使第二季營收創下 3 年來最大增幅，盤後股價勁揚逾 3%。

IBM 執行長 Arvind Krishna 於電話會議中表示，整體消費環境正持續改善，隨著全球許多地區的經濟重啟，許多市場和產業正回歸正軌，北美和一些產業都出現回溫跡象。

展望全年，IBM 預估，以 7 月中旬匯率來看，2021 年全年營收仍將實現成長，調整後自由現金流將維持在 110 億至 120 億美元的區間，未包括分拆事業的 30 億美元費用。

3. 蘋果推遲員工重返辦公室日期至少一個月

彭博周二（20 日）援引知情人士消息報導，Delta 病毒株肆虐導致各州疫情升溫，蘋果 (AAPL-US) 員工重返公司辦公期限將至少延遲 1 個月至 10 月。

隨著新冠疫情持續肆虐，變種病毒病例逐漸增加，蘋果成為頭幾家延遲重返公司辦公日期的大型科技公司。知情人士表示，蘋果將至少提前一個月向員工發出通知，然後才會要他們返回辦公室上班。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾在 6 月表示，員工應該在 9 月回到辦公室上班，每周至少在辦公室上班 3 天。在蘋果內部一份備忘錄中寫道，庫克也提到疫苗的效力與感染率下降，在新冠疫情期間，蘋果部分員工都是在家辦公。

4. 特斯拉中國銷量大增 29%

據《彭博社》20 日 (週二) 報導，美國特斯拉 (TSLA-US)6 月在中國生產的電動車銷量報月增 29%。雖然先前傳出客戶投訴及品質疑慮問題等負面消息，但是在促銷活動的加持下，也在第二季的尾聲繳出亮眼成績。

根據中國官方的中國汽車工業信息網 (China Automotive Industry Information Network) 統計數據，特斯拉上海工廠生產的 Model 3 及 Model Y，6 月份的銷售台數共計 2 萬 8508 輛，較 5 月份增加 29%，更是 4 月份的 2 倍以上。

6 月 Model 3 的銷售台數回升到 1 萬 6995 輛，Model Y 的同月銷量報 1 萬 1513 輛、較 5 月減少 10%。

5. Nividia 躋身美國第 10 大上市公司

後疫情時期促使了半導體產業的擴張，使得美國晶片大廠 Nividia(NVDA-US) 在週一收漲 3.41% 至 751.19 美元，躋身美國 10 大上市公司，加入了蘋果 (AAPL-US) 等公司的行列。

Nividia 的股價在過去一年中上漲了近 80%，目前市值約達到 4530 億美元，比競爭對手英特爾 (INTC-US) 和博通 (AVGO-US) 的市值總和還要多。

分析師表示，Nvidia 表現出色的原因是旗下晶片的平行運算能力，使該公司在人工智慧性能和加密貨幣挖掘方面優於競爭對手。Nvidia 的繪圖處理器也用於以太坊挖礦，即使近期面臨修正，加密貨幣的價值仍在今年飆升。