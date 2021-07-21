蘋果影音串流業務跨大步 傳有意在好萊塢租賃大型片廠

華爾街日報（WSJ）援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 為發展影音娛樂串流業務，計畫在洛杉磯租用大型片廠，此舉將進一步深化在好萊塢的影響力。

知情人士表示，蘋果正在考慮幾個可能的地點，片廠面積可能超過 50 萬平方英尺，補足蘋果目前在洛杉磯與其他地區租用攝影棚的情形。

Apple TV + 自 2019 年 11 月推出以來，已有些知名節目和電影，例如熱門的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）和《晨間直播秀》（The Morning Show），但與 Netflix(NFLX-US) 或亞馬遜公司 (AMZN-US) 等老牌競爭對手相比，Apple TV + 的業務仍然相對較小。

隨著蘋果不斷在影視領域擴張，該公司計畫利用大預算電影與一系列新的影集合約，做好與其他科技公司競爭的準備。

Apple TV + 在同行間的地位奇特，一方面以備受好評的節目而聞名，另一方面卻又缺乏許多製作人認為其應該擁有的規模，特別是對照蘋果積極進軍音樂和 Podcast 領域。

近幾個月來，投資人也開始認為，即便像蘋果這樣的科技巨擘，若想要搶訂閱戶，也必須強化在娛樂領域的投資，因為在華納媒體與 Discovery 合併組新公司後，影音串流領域的戰局也進一步升級。

蘋果高層似乎也認為有必要強化娛樂領域投資，去年不僅宣布與好萊塢影星李奧納多 · 狄卡皮歐創立的影視製作公司 Appian Way Productions 簽署合作協議，預計推出全新懸疑驚悚連續劇 《The Shining Girls》外，同時也正在拍攝新電影、推動收購，努力開創在好萊塢的新篇章。

不過從蘋果一直尋找大型片廠租賃的計畫也透露出，串流媒體在節目製作與電影拍攝所需空間的競爭相當激烈。

據透露，蘋果幾個月來一直在尋找大型片廠租賃的原因是，洛杉磯攝影棚供不應求。目前洛杉磯各地的攝影棚都要提前數月預訂才有空間，這使得其他串流媒體公司不得不自己購買片廠或簽訂長達數年的租約。

另一位知情人士表示，蘋果目前尚未決定租賃片廠的占地面積，不過預估應在 50 萬平方英尺以下。