瞄準小型企業主 Square推支票、存款專戶 股價勁揚逾5%

由推特創辦人 Jack Dorsey 一手創辦的線上支付新星 Square (SQ-US) 周二 (20 日) 表示，將為小企業推出更多銀行產品，包括存款和支票帳戶，激勵股價大漲 5.46%。

Square 將推出 Square Banking 服務，為小企業提供存款和支票帳戶，以及其現有的貸款產品 Square Loans，其中支票專戶沒有帳戶最低限額、透支費用或經常性費用，而存款帳戶提供 0.5% 年息。

Square 銀行產品主管 Christina Riechers 表示，新的支票和存款帳戶服務希望能吸引那些難以獲得一般銀行服務的小型企業。新服務沒有月費機制，能吸引人們加入，Square Loans 貸款的資金則由小企業獲得的存款所支應。

Square 表示，雖然 Square 金融服務下目前新服務以小企業族群為主，但隨著時間推移，該公司將致力於擴展銀行業務，提供更完整的產品與服務。

Square 今年 3 月宣布創立獨資銀行，針對過去使用過 Square 的小型企業，提供美國聯邦存款保險 (FDIC) 的存款帳戶以及貸款。除了新推出的銀行服務外，獨資銀行業務也是 Square 致力於擴大營收來源的一部分。

Square 的行動支付本業正在快速成長，2021 會計年度第一季度營收 (不含比特幣) 為 5.29 億美元，年增率達 139%。由於去年疫情爆發期間營收下滑，主要為小企業提供的貸款業務喊卡，轉而專注於提供政府資助的薪資保護計畫貸款，自重啟貸款業務以來，Square 的業務量已回升。