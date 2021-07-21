張志誠觀點：美國基建鋼鐵需求二部曲 造就台灣受惠股有哪些

中國鐵礦砂現貨價格在今年 5 月初突破 2008 年和 2011 年的兩個大壓力高點，創下歷史新高，雖然隨後就回測到頸線支撐並進入整理，不過這個回測算是健康的，而鐵礦砂的高峰從後面的基本面需求來看應該還沒到。隨著拜登政府的大基建若陸續投入，鐵礦砂價格和鋼鐵股能再獲得新的需求支撐，有望再刷新的高點。

近日中國鋼鐵股的大漲其實從 6 月的國際鋼鐵貿易數據可以看出端倪，中國 6 月對美國鋼品出口 82.88 億美元，成長 145.65%，5 月則成長 64.4%，日本 6 月鋼出口成長 71.8%，南韓 6 月鋼品出口也是成長。美國對鋼品進口大幅成長可看出，美國這波的疫後復甦確實很強勁。而最大的需求還沒爆發，就是美國將可能投入的數兆美元基礎建設案。

美國在 19 世紀未發展起來趕上歐洲老牌強國，在 20 世紀初成為第一大經濟體，很多大型的基礎設施都是在二次世界大戰後陸續完成，這樣看來最少也超過 50 年，早已超過基礎建設的使用年限，包括電網設備、水霸、鐵路、公路都是接下來必須投入翻新升級的重點項目。

美國總統拜登說：「這是自二戰以來最大筆的投資」，預計將達到 2.25 兆美元規模，其中跟鋼鐵需求最相關的應是交通基礎建設這塊，同時也是所有項目裡佔比最大的，達到預估 6210 億美元規模，還有醫療照護基礎建設預估投入 4000 億美元，然後住宅、育幼與軍人相關建設這塊，佔了約 3280 億美元，這個基礎建設是個維期 8 年階段性投入的長期計劃，這將形成未來幾年鋼鐵強勁的需求支撐。

美國鋼鐵協會（AISI）預估，拜登政府的大基建計畫可能帶動美國鋼鐵需求成長 3% 至 4%。鋼鐵廠需要龐大資本支出，而且美國的鋼鐵廠相對於中國、韓國、印度來說沒有成本優勢，短中期來看，美國鋼鐵廠供給不會有太大變動，所以美國大基建帶動的鋼鐵需求成長產生的供需缺口，必然要靠進口補足，以出口導向為主的台灣廠商，這時反而是個機會。

台灣不鏽鋼廠按 Q1 毛利率排序

鋼鐵股算是今年來走勢很強的族群之一，所以技術面來看都是趨勢向上，隨著美國基建計劃預算明朗，優質的鋼鐵股若有出現適度的回檔修正產生好的買點，投資人可多關注。

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