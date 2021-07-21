變種病毒擴散 資金湧入美元避險 短線維持多頭格局

Delta 變種病毒擴散，引發資金湧入美元避險，FXTM 富拓認為，目前情況如同去年疫情爆發時，股市和全球資產價格下挫時，美元成資金唯一避風港，當資金持續買入避險，預料短線將維持多頭反彈格局。

FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正說，市場原本期待，今年經濟可望在疫情趨緩下重啟復甦，未料變種病毒擴散、蔓延衝擊經濟，研判距離真正可實現回復正常生活、經濟活動重啟的目標恐怕越來越遠。

以歐美國家來說，變種病毒引起的疫情持續升溫，即使是疫苗接種人數較多的國家，疫情仍因變種病毒不斷肆虐，距離「群體免疫」的目標時間仍遙遙無期，金融市場也難對經濟重啟有進一步的樂觀預期。

楊傲正指出，先前受疫情趨緩和經濟反彈而提振的資產，包括大宗商品、銀行、旅遊、航空股等恐進一步受挫，尤其是當經濟重啟見頂或受阻時，大宗商品的價格早已在年內大漲特漲，究竟能否維持在當前高點將是較大難題。

楊傲正分析，目前情況就如同疫情在 2020 年 3 月時剛爆發的期間，當時股市和全球資產價格下挫時，美元成為唯一的避風港，資金持續買入美元避險，相信美元反彈的態勢在中短期內可以維持。