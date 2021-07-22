和泰集團旗下和潤企業、和運租車董座由劉源森接任

和泰集團旗下和潤企業 (6592-TW) 今 (22) 日召開股東常會，董事會也完成改選新任董事長，由劉源森當選，他同時也接任和泰旗下和運租車新任董事長一職。

和泰集團指出，劉源森 1984 年加入和泰車，任職長達 37 年，在豐田車進入台灣巿場時，即參與新事業籌備規劃，擅長經營策略規劃和改善改革，後續並派至國都汽車擔任總經理，之後集團購入蘇黎世產險轉任和泰產險副董事長，在兩家公司期間，均逐年創造營收、獲利新高紀錄。

劉源森指出，和潤、和運兩家公司成立 23 年，近 3 年來維持兩位數以上成長，未來將努力保持此成長態勢。

劉源森強調，期望透過擴大新業務項目、新地域市場的開發，並活用新 IT 進行管理的優化，加速展開各種人才培育養成，締造和潤 3.0、和運 3.0(第 3 個 10 年) 新局。

劉源森目標，未來和潤擴大非汽車分期領域業務，發展多元產品，隨著政府新南向政策布局東南亞國家，成為未來營運的最大動能。

台灣最大汽車租賃公司和運租車，將結合和泰集團汽車價值鏈的服務能量、外部合作資源，開發更多吸引消費者和租賃、車輛買賣及保修等服務商品。