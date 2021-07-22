變種病毒擴散經濟復甦蒙塵 先機：美元何時轉弱是關鍵

Delta 變種病毒引發資金回流美元，激勵美元反彈，先機全球固定收益投資董事戴維斯 (Huw Davies) 認為，強勢美元可能會對全球成長展望產生抑制作用，至於全球是否真正復甦，關鍵在於美元是否轉弱。

戴維斯指出，3 月美元升值，在全球金融市場中造成一定程度的緊張，直言美元走弱才是全球復甦的關鍵要素之一，這是在這波復甦當中需要看到。

戴維斯表示，短期實質利率上升也導致美元升值，並可能主導資金流入美國資產，這將不利於世界其他地區在這段時間內的成長，尤其是有大量美元負債的新興市場，對於正在復甦的經濟體來說，爭取資金挹注困難度大增。

換言之，美元升值讓正在復甦的新興市場，很難取得資金支持並支撐經濟成長，因此全球經濟復甦的關鍵，就是看美元何時從疫情高峰以來持續貶值，才是有利於全球復甦，目前美元反彈顯然不利於全球復甦。

戴維斯認為，接下來需特別注意短天期實質利率，觀察美元可能的升值是否會造成任何緊張局勢的上升。

另外，聯準會是否啟動縮減購債規模，以目前情況來看，聯準會仍需要支撐經濟，因此需要將實質利率保持在較低的水準，預期聯準會將謹慎的逐漸縮減購債規模，才至於重演 2013 年量化寬鬆快速退場，導致利率急劇上升的情況。