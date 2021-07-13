電視面板價格反轉向下 研調估32吋下半年跌幅將逾2成

面板產業最長復甦周期恐止步，研調機構 DSCC 繼看壞電視面板拉貨動能後，最新報告認為，各尺寸面板將在 6、7 月到達高峰後，開始反轉向下，預期下半年 32 吋電視面板跌幅將達逾 2 成、75 吋也將回落約 6%，但整體面板價格仍將高於去年底水準。

DSCC 認為，肺炎疫情激發的面板需求陸續獲得滿足，整體供應鏈也逐步恢復，加上受面板價格連漲一年，迫使電視品牌廠調漲價格，也不利終端需求延續，預期整體面板價格在今年 6 月達到 2017 年 7 月高檔水準後，將逐步反轉向下。

DSCC 指出，今年第二季各尺寸電視面板價格漲幅落在 11%-22%，平均漲幅則達 16%，但觀察過去一年，32 吋漲勢最強勁、75 吋以上漲幅則較小，除有 10.5 代線新產能持續增加外，也受小尺寸利潤較佳，廠商擴大布局所致。

展望下半年，DSCC 預期，32、43 吋電視面板價格已在 6 月達到高峰，49 吋則將在 7 月達到高峰，估第三季小尺寸面板平均報價都將略低於第二季，反觀以 10.5 代線生產的大尺寸 65、75 吋電視面板則因過去漲幅較為溫吞，估第三季價格仍將優於第二季。

DSCC 進一步表示，下半年 32 吋電視面板價格降幅將最快，估 6 月至 12 月跌幅將達約 23%，75 吋大尺寸電視面板價格則僅將下滑約 6%，各尺寸面板單位面積價格將再度趨於相同。

回顧過去一年面板產業在玻璃、驅動 IC 等上游原物料短缺，加上肺炎疫情刺激需求、韓廠退出效益帶動下，迎來產業最長周期，在面板報價支撐下，DSCC 看好，全球面板廠將重拾獲利，也認為韓國、台灣、中國等面板廠第二季財報將續優於首季表現。