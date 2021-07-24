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鄭州水患、鴻海股東會、外銷訂單連16紅 本周大事回顧

鉅亨網記者劉韋廷 台北
鄭州水患衝擊產業、台塑王家退經營第一線、東奧開幕，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
鄭州水患衝擊產業、台塑王家退經營第一線、東奧開幕，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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鄭州水患鴻海富士康台塑四寶台化林文淵東奧東元本周大事高端疫苗

中國河南連日豪雨，造成台商重鎮之一的鄭州災情嚴峻，其中鴻海鄭州廠為蘋果 iPhone 組裝重鎮，也引發外界關注下半年新機備貨是否受到衝擊，台塑王家則拋出震撼彈將全面退出經營第一線，林文淵也將台化董事長交棒給副董洪福源，東奧則睽違一年時間，在周五 (23 日) 正式開幕；以下是本周大事回顧：

鄭州水患衝擊蘋鏈 新機備貨旺季添變數

中國河南省連日暴雨，鄭州災情頻傳，而鴻海鄭州廠是蘋果 iPhone 生產重鎮，約占全球半數產能，雖然鴻海第一時間強調廠區正常營運，董事長劉揚偉也在股東會表示鄭州水災對全年營運影響有限，但業界擔憂，在陸、空運輸受阻下，恐影響鄭州後續物料及人力進出，衝擊新 iPhone 備貨旺季。

而除鴻海外，鄭州也是台商重鎮之一，矽晶圓廠合晶表示，鄭州廠生產未受影響，但後續交通仍需追蹤評估，統一企業轉投資鄭州廠生產也維持正常、人員工平安；石英元件廠泰藝電子則因鄭州停水、停電，廠區呈現停工狀態。

鴻海劉揚偉：下半年展望樂觀 要當電動車產業火車頭

鴻海周五 (23 日) 召開股東會，面對股東關心的營運展望，董事長劉揚偉表示，下半年展望樂觀，鄭州大水、缺料影響看起來對業績影響都不大；中長期來看，2025 年毛利率 10% 的目標不變。

電動車 (EV) 布局方面，劉揚偉指出，將全力深化 EV 軟硬體相關佈局，成為產業火車頭外，因應國際上的區域製造趨勢，除了會持續拓展全球製造，推動海外短鏈整合外，也會在當地尋找出海口，並透露 MIH 聯盟平台，已吸引近 1800 家廠商加入。

台塑王家退出第一線經營 台化王文淵卸任董座、副董洪福源接棒

台化周五 (23 日) 召開股東會，台塑企業總裁暨台化董事長王文淵開場致詞時即拋出震撼彈，會中宣布，今年是最後一次以董座身分主持股東常會，正式宣布今天將在董事會卸下台化董事長職務，交由專業經理人擔任，他並將股東會交給副董洪福源主持。

而洪福源接任台化董事長後，台塑企業四大公司包括台塑、南亞、台塑化等，將全數交由專業經理人經營，也象徵台塑集團王家正式退出經營第一線。

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東元父子之爭落幕 黃茂雄陣營拿下 2/3 席次、邱純枝續任董座

東元周五 (23 日) 召開股東會，全面改選 11 席董事，最終由黃茂雄陣營拿下 4 席董事、4 席獨立董事席次；黃育仁陣營則拿下 3 席董事席次，會後東元也召開董事會，如外界預期，由邱純枝續任董座。

展望未來，邱純枝表示，集團未來將聚焦在機電、能源及空調三大領域，並啟動組織改造，全力推動智慧製造、智慧能源及智慧生活的長遠發展，至於對新董事會未來運作，將以平常心對待，期望董事能放下個人和家庭思維，只要新任董事屏除原先框架和想法枷鎖，秉持誠信原則來溝通，董事間達到共治並不困難。

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國內疫情趨穩 7/27 至 8/9 疫情降為二級警戒

疫情指揮中心指揮官周五 (23 日) 宣布，自 7 月 27 日至 8 月 9 日調降疫情警戒標準至第二級，但全國仍須遵守六大通案性原則，外出除飲食外全程配戴口罩，集會活動人數上限室內 50 人、室外 100 人，婚宴、公祭可開放，但歌廳、酒店等休閒娛樂場所仍須關閉。

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東京奧運開幕登場 不開放觀眾 200 億美元成本難回收

延期一年的東京奧運在周五 (23 日) 正式開幕，然而疫情與 Delta 變種病毒的威脅下將不會開放觀眾入場，加上民眾的反對聲浪，原先奧運帶來的商機變危機，東奧 200 億美元舉辦成本不只無法回收，還須承受更龐大的赤字。

不過受東京疫情持續惡化，在開幕前夕多名東奧參賽選手及工作人員染疫，東京奧組委首席執行官武藤敏郎 (Muto Toshiro) 日前也曾表示，不排除最後一刻取消奧運的可能性。

高端新冠疫苗取得緊急使用授權 最快 8 月小量供應

衛福部食藥署 (TFDA) 周一 (19 日) 宣布，高端疫苗新冠疫苗中和抗體與血清反應比率均超過標準，核准通過緊急使用授權 (EUA)，預計今年 8 月可開始小量供應，高端表示，取得緊急使用授權後，將積極展開海外布局，加速海外三期臨床，並同步與對疫苗有興趣的國家展開協商。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於高端產能相對小，目前可提供的疫苗數量也較少，預期最快 8 月少量供應，後續待高端製程放大後，再隨時因應市場需求。

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凌陽車用晶片近兩月已獲利 下半年將再調漲售價

凌陽周二 (20 日) 召開股東會，董事長黃洲杰表示，車用晶片經過多年耕耘已放量出貨，且也連續兩個月轉盈，下半年受到晶圓代工、封測成本走揚，將再度針對晶片價格調漲售價，毛利率估可維持 50% 高水準。

展望下半年，凌陽與台積電合作關係緊密，取得較多產能，加上晶片供不應求情形延續，預計下半年在出貨量增、漲價效應雙重因素帶動下，營收可望再優於上半年，法人看好凌陽今年整體營收可望創 6 年來新高。

6 月外銷訂單連十六紅 Q2、上半年均創同期新高

經濟部統計處周二 (20 日) 公布 6 月外銷訂單，受惠全球經濟穩健復甦、傳產貨品需求回升，各大貨品接單全面續揚，6 月外銷訂單達 537.3 億美元，月增 2.8%、年增 31.1%，連十六紅，包含 6 月單月、第二季、上半年外銷訂單同創歷年同期新高。

展望未來，經濟部預估，7 月外銷訂單約達 527-542 億美元，月增幅落在 - 1.9% 到 0.9%、年增幅落在 15.7%-18.9%，可望連十七紅，但年增幅恐將持續收斂，反應低基期紅利正逐步消退。

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