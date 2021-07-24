〈Fii上市三周年〉首度公開浸沒式液冷數據中心解決方案 已具備大規模部署能力

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯今 (24) 日召開第二場的上市三周年慶線上高峰論壇，也首度公開浸沒式液冷數據中心部署方案，目前已經進入大規模落地應用階段。

工業富聯副董事長暨執行長鄭弘孟致詞時表示，疫情帶來了數位經濟大爆發，未來世界將會存在廣泛的數位連接，包括無處不在的終端、無處不在的網路和無處不在的運算。

此外，全球工業大國推進涵蓋通信基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施的工業革新運動，鄭弘孟表示，三個基礎設施既是未來數位世界的灘頭堡，又跟工業富聯的業務緊密相關。

因此，工業富聯也針對相關應用開發新技術及解決方案，自 2015 年起與阿里巴巴率先提出浸沒液冷產品，並聯合 3M 共同研發，去年完成已在阿里巴巴杭州仁和機房大規模部署。

工業富聯表示，浸沒式液冷解決方案除了能有效降低數據中心用電量外，還能夠消除硬體產品對風扇、散熱器和機房空調的依賴，降低由空氣、灰塵和震動引起的硬體故障率，提升伺服器的使用壽命。

工業富聯也參加開放數據中心委員會 (ODCC)，與阿里巴巴等眾多行業夥伴保持緊密合作，參與液冷多項標準制訂和發佈，將代表未來數據中心的「浸沒式液冷數據中心技術規範」，共建液冷數據中心新生態。