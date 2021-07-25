迅得訂單排到明年 今年下半年半導體設備出貨比重增至2成

迅得 (6438-TW) 今年以來接單及出貨同步大增，上半年營收 22.47 億元，年增 49%，今年下半年訂單已經接滿，預估營收持平上半年，約 23 億元；不過，半導體設備出貨比重增加，預估將有助提升毛利率。

以迅得下半年營收來看，今年全年可望衝上 45 億元、創新高，較去年大幅成長 32%。

迅得 6 月營收 4.89 億元，創新高，月增 28.6%，年增 86.64%，第二季營收 12.2 億元，季增 18.76%，年增 41.76%，累計 2021 年上半年營收為 22.47 億元，年增 49.03%。

迅得今年營收將高成長，部分訂單已排到明年，主要受惠半導體、PCB 及 IC 載板業者擴產所需自動化設備，提早下單。

迅得出貨產品結構上，上半年半導體應用 15% ，預估今年下半年將提高到 2 成。迅得開發半導體廠應用的 AMHS 系統設備、搬運設備，是全台第一家做到晶圓倉儲的設備廠，客戶包括台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW) 集團、 華邦電 (2344-TW) 及聯電 (2303-TW) 等。 除晶圓倉儲設備外，迅得開發的高單價氣體充填設備，預計第四季出貨。

迅得今年第一季稅後純益 1.21 億元，季減 14.18%，年增 2.61 倍，每股純益為 2 元。