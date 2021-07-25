台股Q3選股難度高 法人給九字訣

台股「萬八」大關始終未站穩，但多頭格局沒變下，高檔選股難度升高，新光創新科技基金經理人吳文同表示，現階段台股高檔震盪下，選股重點須基本面兼顧題材面，台股第 3 季的盛宴看「九字訣」：電動車、軟實力、碳中和。

台股上萬八卻得而復失，站在指數高崗上，台股表現居高思危，吳文同卻認為，台股挾景氣復甦、疫情受控、新商機持續帶旺股市，包括：電子族群看好電動車大趨勢、軟實力進步下的智慧商機，以及解封後的消費電子題材；傳產類股則瞄準中國「碳中和」政策商機，儘管指數高檔震盪，但強勢股、主流族群依舊人見人愛，相關類股有望重啟新漲勢，台股多頭格局沒有改變。

吳文同表示，電動車是大趨勢，儘管短線休息，但隨未來使用數量上升，帶動周邊商機長線看旺，包括被動元件、電池、車用面板等，更將蓄勢竄起，迎來新一輪成長爆發期。

吳文同進一步指出，「軟實力」具有大商機，特別是美中 G2 競爭，兩強科技戰下，技術迭代創新，持續帶領人工智慧、HPC 高速運算等智慧商機看俏，再延伸出網通、高速傳輸、伺服器、記憶體、高階晶片等製作，對具創新趨勢價值的軟實力類股，下半年可望再衝一波。

最後看好「碳中和」大政策，吳文同表示，永續發展成全球經濟發展主軸，中國碳中和政策，也成為台股長期投資重要方向，尤其是高耗能產業，碳中和帶來廠商淘汰賽，也重啟原物料、金屬、建材等產業投資新方向。

吳文同表示，展望下半年，下半年全球經濟重解封後，消費電子看旺，包括蘋果將推出 3 年來最強新機 iPhone13，蘋果新機拉貨潮，帶動相關零組件業績水漲船高，蘋果概念股也將有所表現，台股後市表現仍不可限量。

不過，現階段考驗投資人的選股及操作功力，吳文同建議，不知如何選股，可透過台股基金布局台股，尤其下半年台股還有機會攀新高峰，選擇績優台股基金，更能掌握主流股的長線續漲空間，與潛力股的短線利多題材，風險報酬兼具。

據統計，今年來台股主動型基金打趴所有被動式操作的 ETF，績效最好的新光創新科技、統一奔騰，年初迄今漲逾 65%，大幅超越大盤 18.51%，。

根據 Cmoney 統計，今年以來台股主動型基金績效，隨大盤驚驚漲的格局下，表現令人刮目，績效表現最好的台股基金前 10 強，最少漲幅逾 4 成，其中，新光創新、統一奔騰、統一黑馬 3 檔，漲幅更超過 60%，表現前 10 名基金中，新光投信進榜 4 檔最多，包括創新科技、店頭、大三通、台灣富貴全數進榜；統一投信有 3 檔次之，台新及安聯投信各 1 檔。