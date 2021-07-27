三星總裁：下半年不發表Note系列 手機將進入摺疊世代

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文今 (27) 日發聲明表示，即將登場的 Galaxy Unpacked 新品發表會，不會發表 Galaxy Note 系列新機，但會將該系列人氣最高的功能 (S Pen 手寫筆) 融入更多三星 Galaxy 裝置，並將帶領用戶進入摺疊世代。

三星往年下半年旗艦新品以 Galaxy Note 系列為主，不過受到晶片短缺影響，Note 系列暫緩推出，外界多次推測，Galaxy Note 系列手機可能走入歷史。

盧泰文提到，三星即將推出最新一代 Galaxy Z 系列，開創智慧型手機新格局，包括史上首款專為摺疊手機設計的 S Pen，其中，全新 Galaxy Z Fold 結合智慧型手機與平板功能、新一代 Z Flip 則以更堅固耐用的材質，維持經典優雅的外觀，期望能切中消費者對全方位行動技術的需求。

盧泰文表示，開放與安全並非互斥關係，由於與 Google、Microsoft 等巨擘建立異業合作關係，打造安全解決方案，確保使用者的裝置與行動數據皆能於每個環節獲得安全把關。

盧泰文指出，三星與 Google 共同打造的穿戴裝置整合平台，使用者除了透過 Samsung Health 與 SmartThings 等應用程式外，亦可透過 Google Play Store 取得更多應用程式，此外，三星 One UI Watch 介面與其他 Galaxy 裝置整合，使用者可在 Galaxy 手錶和智慧型手機之間，有同步一致的連結。

另外，三星與 Google 透過時下最流行的應用程式與服務，進一步豐富三星摺疊生態圈，為第三代 Galaxy Z 系列手機推出一系列相容應用程式，包括 Google Duo 免手持視訊通話、以分割畫面模式觀看 YouTube，到 Microsoft Teams 團隊會議的多工作業，三星摺疊生態圈將為使用者提供豐富的使用體驗。