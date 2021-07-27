美國5月凱斯席勒房價指數年增16.6% 續攀逾30年新高

低利率繼續推動強勁房屋需求，美國 5 月標普 CoreLogic 凱斯席勒 (Case-Shiller) 房價指數年增 16.6%，高於 4 月的 14.8%，再攀逾 30 年新高。

標普 CoreLogic 凱斯席勒全國房價指數年增率 (圖：Zerohedge)

最新數據顯示，美國 5 月標普 10 大城房價指數年增 16.4％，高於 4 月的 14.5%，20 大城房價指數年增 17％，高於 4 月的 15%，且為 2004 年 8 月以來最高，當中以鳳凰城 (Phoenix)、聖地亞哥(San Diego) 及西雅圖 (Seattle) 增幅最高，分別達 25.9%、24.7% 和 23.4%。

標普道瓊 (S&P DJI) 的全球指數投資策略主管 Craig Lazzara 表示，20 大城的所有房價漲幅，均落在歷史表現的前四分之一。

過去一年來，超低利率促使買家相繼投入美國房市，大幅推升房價增長，全美房地產經紀人協會本月稍早公布數據，6 月成屋售價中位數年增 23.4%，至 36.33 萬美元，創下歷史新高，但隨著越來越多屋主決定掛牌出售，加上高房價使部分買家卻步，新屋和成房銷售過去幾個月來多呈疲軟。

然而，隨著千禧世代即將邁向購屋時代，房屋需求依舊強勁，過去幾週也帶動抵押貸款利率再度下滑。

Realtor.com 資深經濟學家 George Ratiu 表示，這種住房開發的動態融合，有助於控制房價增長，預計庫存將在未來幾個月繼續增長直到秋季，改變典型的季節趨勢並繼續推動房地產活動。