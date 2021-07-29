〈財報〉高通估今年5G手機晶片達高標 短缺年底大幅改善 盤後漲2.5%

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 周三 (28 日) 公布 2021 會計年度第三季營收財報，Q3 表現與 Q4 財測都優於市場預期，公司預估今年 5G 手機晶片出貨量有望達到高標 5.5 億顆，晶片供給也將於年底大幅改善，盤後股價漲 2.5%。

F2021 Q4 財測

營收： 84 億至 92 億美元，Refinitiv 調查分析師預期為 85 億美元

稀釋每股盈餘：每股 2.15 至 2.35 美元區間，市場預期 2.04 美元

晶片與軟體業務 (QCT)：70 億至 75 億美元，市場預期 68.3 億美元

專利授權業務 (QTL)：14.5 億至 16.5 億美元，市場預期 15.6 億美元

高通財務長 Akash Palkhiwala 表示，全年 5G 手機晶片產品預估維持於 4.5 億至 5.5 億顆，不過由於中國 5G 滲透率高，今年 5G 手機晶片銷量有機會達到高標，3G、4G 與 5G 手機晶片產品總出貨量將達到高個位數成長。

Palkhiwala 預計 2021 財年這些營收將達到 100 億美元，高於去年的 60 億美元，調整後每股盈餘為 8.24 美元，幾乎是去年同期的兩倍。

執行長 Cristiano Amon 7 月 1 日剛上任，他在電話會議上表示， 2021 財年在 IoT、 RF -FE 和車用的合併營收有望實現約 100 億美元，驗證高通產品多元化的戰略成果。

此外， Amon 表示，今年年底前晶片供給有望大幅改善，目前針對成熟製程確保更多產能，透過多元供應商計畫產量已經取得進展，第三季的首批晶片出貨量巨大，未來幾個月還會增加。

Q3(6 月 27 日止) 財報關鍵數據 (non-GAAP)

營收： 80 億美元，Refinitiv 調查分析師預期為 75.8 億美元

稀釋後 EPS：每股 1.92 美元，Refinitiv 調查分析師預期為 1.68 美元

稅前淨利 (EBT) ： 25.45 億美元，年增 131%

淨利： 22 億美元，年增 124%

業務表現細項

晶片與軟體業務 (QCT)：64.72 億美元，年增 70%

專利授權業務 (QTL) ： 14.89 億美元，年增 43%

高通第三季營收為 80 億美元，年增 63%，稀釋後每股盈餘為 1.92 美元，淨利也較去年同期倍增，成長 124% 至 22 億美元。

QCT 業務營收 64.7 億美元，年增 70%， 手機晶片營收占 39 億美元，比率達 60%，反映主要 OEM 廠 5G 晶片需求暢旺。5G 重要關鍵的 RF-FE 已是 QCT 中成長最快的市場，這部分第三季銷售額達到 9.57 億美元，年增 114%。執行長 Amon 已將 RF-FE 業務的成長視為公司的重要目標。

包含於 QCT 業務的 IoT 市場第三季成長 83%，達到近 14 億美元；此外，車用晶片營收 2.53 億美元，年增 3%。

受惠於中國、印度中低階晶片產品組合提升，QTL 業務第三季較去年成長 43%，達到 14.9 億美元，由於主要授權專利，稅前淨利率高達 63%，遠高於 QCT 的 16% 。 第三季 5G 專利已簽署超過 150 件，季增 15%。

高通 Q3 支付 7.67 億美元股利，以及執行 6.3 億美元的庫藏股回購。

