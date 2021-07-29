〈全國降二級警戒〉北市釋餐飲內用解封2條件 柯文哲：最快8/3開放

全國自 27 日起疫情降為二級警戒，但雙北餐飲仍維持外帶模式，台北市長柯文哲今 (29) 日公布 2 項開放參考指標，包括每周每日平均新增確診低於 10 例、不明感染源低於 2 例，若達標，餐飲將可採取「逐步開放內用」，再觀察明 (30) 日數據後，最快下周二 (8/3) 開放。

依據疫情指揮中心公布數據，柯文哲說明，北市新增 5 例本土確診個案皆有明確感染源可追溯，非不明感染源個案，其中 4 例來自士林區某安養機構群聚事件，昨晚已全面清消，並進行全院篩檢。

針對北市餐飲是否開放內用，柯文哲表示，他了解餐飲相關行業在這波疫情中受到的衝擊，由於目前北市疫情穩定，市府正評估餐飲開放內用的可能性，但並非一下子全部無條件開放，將每周評估、滾動修正。

以本周統計數字看來 (自 7 月 23 日至今)，累計確診 38 例，每日平均新增確診案例 5.4 例；累計不明感染源 9 例，每日平均不明感染源 1.3 例。柯文哲表示，目前就等周五，看看第 30 周的完整數據是否達到「可開放內用」指標。

至於新北市是否跟進台北市開放餐飲？副市長劉和然指出，周六、周日為重要觀察期，降級後，市府不斷地監測確診者感染源分布狀況，包括人車流指標及醫療量能，等到下周一會再向大家公布，看哪些項目可以逐步開放。