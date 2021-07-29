高倍率「存股」 6個月獲利1千萬 蕭啟斌可轉債淘金術大公開

撰文: 龔招健 攝影: 張家禎

新冠疫情大爆發，改變產業生態，帶來財富重分配機會，有人買陽明（2609）爆賺 10 倍以上，財經部落客暨「悠債網」創辦人蕭啟斌，單筆操作陽明可轉換公司債，更是大賺 21 倍，加上操作華航及其他數檔國內可轉換公司債，至今累積了數千萬元獲利。

可轉債這麼好賺？要如何操作？為什麼很少人知道？已經財務自由的蕭啟斌決定不藏私，透過本刊大方分享累積多年的可轉債投資心得，更詳細的內容將收錄在即將出版的新書《勝率近 100% 的可轉債存股術》。

由華航（2610）承載的台帛旅遊泡泡首發團，在今（2021）年 4 月 1 日啟航，團員之一是財經部落客暨「悠債網」創辦人蕭啟斌，他當時操作華航（2610）可轉換公司債（通稱「可轉債」或 CB），短短 5 個月帳面上已獲利超過 500 萬元，因此很開心地花了近 8 萬元團費到帛琉觀光，除了犒賞自己，也順便觀察華航實質受惠的程度。

由於國人不捧場，台帛旅遊泡泡很快就喊停，幸好過去半年華航主要是靠需求熱絡、運費大漲的貨運支撐，華航股價從去年 12 月、今年 1 月的 10 元附近起漲，最高在今年 4 月 29 日漲到 22.8 元，蕭啟斌順勢將去年 12 月買進的 250 張華航可轉債「華航六」（26106）自 4 月至 6 月分批賣出，約半年多就淨獲利 1 千萬元，是蕭啟斌投入成本 226.75 萬元的 4.43 倍，相當驚人。

目前華航六的轉換價格為 12.6 元，也就是只要華航股價超過 12.6 元，就會吸引華航六持有人將債券轉換成股票。蕭啟斌買進華航六時，華航股價在 10 元附近盤整，華航六還不具備轉換價值，其掛牌市價接近 100 元（面額），投資人如果直接從市場（櫃買中心）買進 250 張華航六，投入本金約 2,500 萬元（250 張 ×1,000 股 ×100 元）。

買回機制保障本金安全

以小搏大安穩開心賺錢

2,500 萬元不是一個小數目，為了能靈活運用資金，蕭啟斌並不是直接買進華航六，而是買進由特定證券商承作、以華航六為標的的可轉債資產交換（Convertible Bond Asset SWAP，簡稱 CBAS 選擇權），這是一種可轉債衍生金融商品，等同跟特定證券商借錢買華航六，只須支付利息或權利金，就可以取得將華航六依轉換價轉成華航股票的權利，以小搏大。

蕭啟斌當時以 226.75 萬元的權利金買進 250 張華航六 CBAS 選擇權，投資槓桿為 11 倍（2,500 萬 ÷226.75 萬），乍看風險很高，但他強調，只要是在華航六市價約 100 元（債券的票面價，也是債券到期時公司承諾買回的價格）時買進，風險完全可控，甚至比買華航股票更安全，畢竟股票的波動風險遠大於債券。

「去年 12 月，華航股價還在 10 元附近低檔盤整，跟華航股價連動的華航六則在 100 元附近低檔盤整，當時買進華航六或其 CBAS 選擇權的風險並不高。」蕭啟斌解釋，因為華航白紙黑字承諾會在華航六到期時（或更早，以華航六的公開說明書為準）以 100 元票面價買回，即便華航股價跌破 10 元，華航六在 100 元附近相對有撐，「而且華航是國營航空公司，儘管長期營運績效不怎麼樣，甚至遭新冠疫情重創，也不至於倒閉，必要時政府會挹注資金。」

台灣是貿易大國，華航去年靠貨運業務，成為全球少數有賺錢的航空公司，至今帳上沒有重大累積虧損，飛安紀錄更大幅改善。儘管新冠疫情嚴重衝擊華航客運業務，但利空早已反映在股價，只要各國擴大施打疫苗，國境逐步開放，華航的營運可望逐步好轉，不會更壞，華航股價在過去幾個月的上漲，就是反映這種否極泰來的預期，讓華航六同步連動上漲。

篤信國營事業不會倒

跟上航運股世紀大行情

除了華航可轉債，蕭啟斌也分別在 2018 年、2020 年買進原始轉換價為 10.4 元的陽明可轉債陽明五（26095，公司已提前回收不再掛牌流通）CBAS 選擇權，理由是陽明屬於國營事業，儘管過去連續多年大幅虧損，政府不可能讓它倒，營運遲早會好轉，且陽明五有銀行擔保，萬一陽明債務違約，相關銀行會負責依照面額回收陽明五。

隨著陽明股價今年暴漲，蕭啟斌買進的陽明五 CBAS 選擇權投資報酬率比華航六 CBAS 選擇權更驚人，但由於他很早將自己的陽明五 CBAS 選擇權庫存對帳單在部落格上公開，引來一位原本就認識的可轉債大戶假借合作套利而被詐騙，讓他起碼少賺了 500 萬元，目前正積極透過司法途徑求償。

「2021 年初，陽明公司派趁著股價高漲之際宣布強制回收陽明五，訂 3 月 11 日為最後交易日，當我還在煩惱要如何處理整件事時，突然接到來自凱基證券完全意外的訊息，原來我太久沒在凱基下單，居然忘記 3 年前曾在凱基買過 20 張陽明五 CBAS 選擇權！」

接到電話當天，蕭啟斌喜出望外，馬上賣出 20 張陽明五 CBAS 選擇權，淨賺約 268 萬元，當初他在凱基證券買進的成本僅 12.5 萬元，持有 2 年多大賺近 22 倍，這也是他操作可轉債 CBAS 選擇權至今創下的單筆最高獲利倍數。

「陽明五 CBAS 選擇權的操作，當初是因為想增加額外收入進行無券套利，慘遭訛騙，損失超過 500 萬元。」蕭啟斌回顧指出，這似乎意味著，複雜的想法及交易有可能帶來額外的風險，堅守簡單的投資策略反而安穩。

投資這件事簡單最好

不看盤更有時間享受生活

蕭啟斌強調，自己的個性不喜歡短線買賣、頻繁進出，平日很少看盤，通常是以中長線投資的心態操作可轉債 CBAS 選擇權。「不管是做任何投資，最重要的是事前做好風險評估，找出相對安全且勝率高的買點，買進之後就耐心等待好的賣出時機，這個原則應用在投資可轉債相對單純明確，不像股票那麼複雜且充滿不確定性。」

他以過來人經驗提醒存股族，相較於股票，可轉債更適合作為存股工具，如果能善用 CBAS 選擇權這個投資工具，更能以小搏大，而且風險完全可控，得以實現「高倍率存股術」，而且能很安穩地賺大錢，提早達到財務自由，還可以省下看盤的時間來享受生活。

除了多年專注投資可轉債，蕭啟斌也長期從事可轉債投資的教學，並成立可轉債教學網站「悠債網」，同時將多年的投資與教學心得集結出版，希望幫助一般散戶了解可轉債的投資眉角，打破這個長期被主力大戶們寡占的市場。

有別於一般坊間老師，蕭啟斌強調「事前分析，事後秀出自己實際操作的對帳單」，讓網友可以對照發文時間及後來的獲利，證明他的可轉債投資邏輯經得起考驗，不是馬後砲，在下一篇將會有更多可轉債操作細節的分享與教學。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 8 月號第 167 期