貝佐斯不滿SpaceX獲NASA標案合約 投訴遭GAO駁回

美國政府問責辦公室（Government Accountability Office,GAO）周五（30 日）駁回亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯對美國太空總署（NASA）的投訴，日前貝佐斯因不滿 NASA 將 29 億美元訂單判給馬斯克旗下太空公司 SpaceX 獨攬，指控 NASA 的決定有瑕玼，並存在高風險。

該項投訴是由貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）與 Leidos 旗下科技公司 Dynetics 提出。

GAO 常務副總法律顧問 Kenneth Patton 在一份聲明中寫道：「NASA 的決定並未違反採購法或相關規定...... 對三家提案公司的評估都是合理，符合採購法、法規與公告條款。」

GAO 支持 NASA 在 4 月將價值 29 億美元的阿提米絲登月計畫（Artemis）標案判給 SpaceX 的決定。當時 3 家公司在競爭該份合約的 2 個名額，但由於國會對該計畫的撥款比預期低，合作廠商名額改為 1 名，而 NASA 跌破眾人眼鏡選擇 SpaceX。

SpaceX、Dynetics、NASA 對此並未立即置評。

在 GAO 駁回藍色起源的投訴後，該公司發言人表示，NASA 的標案的判定仍有問題，不過由於 GAO 的權責有限，無法解決這些問題。

藍色起源表示：「我們將持續提倡自家公司與 Dynetics 兩家供應商，因為這是才是正確的解決方案。」也說登月計畫需現在就需要競爭，而不是以後，這對 NASA 來說是最好的解決方案，對美國來說也是。

馬斯克在得知 GAO 駁回投訴消息後，在推特上發出簡短推文，以加油的表情符號表達對 GAO 的支持。