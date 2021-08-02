網易云音樂通過上市審核 港股上市差一步

周日 (1 日) 晚間，港交所公告網易云音樂已通過上市聆訊並上傳聆訊後資料，上市聯合保薦人分別為美林、中金及瑞信。根據外媒報導指出這次 IPO 可能會募集約 10 億美元，網易云音樂最快將於本周開始評估投資人對其發行是否有熱烈的反應。

網易云音樂 IPO 將是繼電動汽車製造商小鵬汽車之後，港交所今年最新一筆大規模 IPO。網易云音樂是網易公司旗下的音樂流媒體平台，其大部分收入來自訂閱、虛擬禮物和廣告。

在遊戲和音樂串流領域，網易一直遠遠落後於騰訊 (700-HK)。自 2013 年成立以來，網易音樂部門的產品服務不斷擴展，目前包括線上卡拉 OK、直播及歌詞分享等各種服務。網易云音樂的公開說明書顯示，去年該公司每月音樂用戶增至 1.81 億，其中 9% 是付費用戶。而網易持有該公司 62% 的股份。

相較其競爭對手騰訊音樂娛樂集團，網易旗下的音樂部門仍處於虧損狀態，主要原因是內容成本高，幾乎與 2020 年的銷售額相當。而網易云音樂最近與環球音樂集團和 SONY 音樂娛樂達成直接授權協議。

(圖片: AFP)

不過近期中國政府對於網科企業進行全面反壟斷打擊，而中國也對騰訊、阿里巴巴 (9988-HK)、美團(3690-HK) 等等集團開出巨額罰單，這使得線上平台競爭的格局可能出現改變。

在線上音樂方面，中國官方認為騰訊透過與市場主要競爭對手合併，獲得較高的市佔，且佔有的獨家曲庫資源超過 80%，可能造成市場不公平競爭，因此強制要求騰訊解除獨家音樂版權。