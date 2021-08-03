物聯網動能強 愛普下半年營收續揚

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (3) 日召開法說，愛普看好，各應用成長動能明確，下半年營收可望穩定成長，加上產品組合調整，毛利率將持穩；且異質晶圓 3D 堆疊 (VHM) 已有產品達量產階段，穩定出貨中。

愛普淡出標準型記憶體市場後，歷經去年營運調整期，今年上半年營收重回成長軌道，第二季營收、EPS 同創新高，上半年每股已賺 10.89 元。

愛普表示，物聯網、穿戴式裝置及連網需求強勁，加上早已在邊緣運算 IoT 領域佈局，邁入收割期，IoT 事業部營運成長動能強勁，貢獻整體營收 9 成以上。

愛普近來也與許多國際知名大廠合作，提升現有物聯網應用平台滲透率，導入更多穿戴及物聯網裝置，預期下半年需求力道不減，可維持現有出貨水準；雖然晶圓廠近期產能供應吃緊，影響部分客戶出貨量，但公司受影響程度甚微。

至於 AI 事業部，目前營收來自 IP 授權及設計服務方案，隨著客戶產品應用擴增，晶圓銷售及權利金收入也將放量。

其中，異質晶圓 3D 堆疊 (VHM) 已有數個客戶開案，且有產品達量產階段，已穩定出貨，2023 年將有更多產品進入量產，營收貢獻可期。