中國磨刀霍霍遊戲產業 在美掛牌中概股嚇跌

中國官媒新華社指出，遊戲產業恐對未成年人生理和心理造成危害，稱其為「精神鴉片」、「電子毒品」，引爆市場擔心中國政府正磨刀霍霍向遊戲產業，在利空消息衝擊下，騰訊、嗶哩嗶哩、網易等在美掛牌中概股重挫。

至截稿前，騰訊 (TCEHY-US) 下跌 7.06% 至每股 57 美元、嗶哩嗶哩 (BILI-US) 跌 8.89% 至每股 82.34 美元、網易 (NTES-US) 重挫 11.71% 至每股 92.74 美元。

近期中國中共中央辦公室、中國國務院辦公室兩大中共高層單位聯合針對學生使用電子產品做出指導方針，內容要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時間，防止網路沈迷。

指導方針提到，遊戲造成的負面危害越來越得到社會的共識，而「精神鴉片」、「電子毒品」已成為網路遊戲代名詞。

中國去年遊戲市場實際銷售收入人民幣 2786.87 億元，年增 20.71%，而騰訊更占該產業半壁江山，排名第二則是網易。

騰訊做為中國科技巨頭，業務涉及金融、數據安全、遊戲等多個領域，也使得公司在本次監管風暴中遭遇多重打擊。深圳市巨澤投資管理的董事長馬澄指出，如果全面整頓遊戲行業，將對遊戲產業類的業績影響非常大。