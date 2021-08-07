元太業外挹注 Q2純益13.9億元EPS 1.23元創逾9年新高

電子紙大廠元太 (8069-TW) 公告第二季財報，受缺料、材料成本上揚影響，單季毛利率、營益率雙率雙降，但在業外權利金、換股利益挹注下，稅後純益達 13.91 億元，季增 19.27%、年增 42.56%，每股純益 1.23 元，創下逾 9 年單季新高。

元太第二季營收 40.5 億元，季減 8.69%、年增 8.57%，毛利率 40.92%，季減 8.95 個百分點、年減 1.47 個百分點，營益率 7.85%，季減 13.97 個百分點、年減 1.65 個百分點，稅後純益則在業外換股利益挹注下達 13.91 億元，季增 19.27%、年增 42.56%，每股賺 1.23 元，為 2011 年第三季以來新高。

累計元太上半年營收 84.86 億元，年增 27.6%，毛利率 45.6%，年增 1.55 個百分點，營益率 15.15%，年增 8.8 個百分點，稅後純益 25.58 億元，年增 45.1%，每股賺 2.26 元。

業外方面，元太第二季宣布以技術資產換股，以每股 22.58 美元，取得英國 Nuclera 約 110.71 萬股權，總價值約為 2500 萬美元 (約新台幣近 7 億元) 股權，一舉躍升成最大策略股東，將打造桌上型蛋白質與基因合成生物列印 (bio-printer) 系統。

展望第三季，元太看好，全球數位轉型趨勢，旗下電子書、電子筆記本、電子標籤等需求可望維持高檔，但受原物料缺貨，目前仍無法滿足客戶需求，認為料況仍是最大挑戰，對下半年、明後年營運均審慎樂觀看待。

元太今也公布 7 月營收達 16.64 億元，月增 20.2%、年增 18.9%，為今年單月新高，也創下近 22 個月新高，累計今年前 7 個月營收達 101.5 億元、年增 26%。