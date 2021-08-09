友達7月出貨小幅衰退 營收333億元仍創近七年同期新高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (9) 日公布 7 月營收，受面板出貨小幅下滑影響，單月營收約 333.5 億元，較上月減少 1.7%，仍連三個月站穩 300 億元大關，年增 45.6%，為近七年同期新高，累計前 7 月營收 2119.42 億元，年增 51.3%。

出貨方面，友達統計 7 月面板總出貨面積達 209.6 萬平方米、月減 4.6 %。

展望未來，友達樂觀看待下半年營運，預期產業供需仍維持在平衡狀態，從各應用分析，友達認為，下半年電視需求維持強勁，僅品牌廠調整尺寸策略，IT 面板則受惠疫情催生混合工作娛樂型態，加上各國解封後，預期企業、政府將恢復設備添購，需求也將逐步回溫。

友達預期，第三季產能利用率可望維持上季約 95% 高檔，整體面板平均價格將續揚 5%，出貨量則在 IT、商用需求回溫下，同步看增約 1-3%。

根據市調機構集邦旗下 Witsview 最新公布 8 月上旬面板報價顯示，55 吋以下中小尺寸電視面板全面走跌，平均價格較上月底下跌 3-4 美元，65 吋電視也下跌 1 美元，筆電、顯示器等 IT 面板則仍有一定漲幅，僅部分尺寸價格持平上月底。

中小尺寸面板廠今日也公告營收，彩晶 (6116-TW)7 月營收 23.3 億元，月減 6.7%、年增 58.3%，累計今年前 7 個月營收達 182.89 億元，年增 113.9；出貨方面，彩晶 7 月中小尺寸面板出貨量為 4737 萬片，月增 31%，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量則達 41.3 萬片，月增 51.7%。

凌巨 (8105-TW)7 月營收則達 8.92 億元，月增 1.6%、年增 61.%，累計今年前 7 個月營收達 57.73 億元，年增 48.4%。