台股跌勢收斂險守10日線 外資續減碼 三大法人賣超99億元

台股今 (9) 日早盤一度下跌逾 170 點，電子股壓盤，IC 設計、記憶體、PCB 等族群普遍回檔，資金轉進鋼鐵、航運股，尾盤在台積電強勢急拉下，指數跌幅收斂，終場下跌 41 點，收在 17485 點，驚險守住 10 日線，三大法人合計賣超 99 億元，外資連 2 日減碼。

加權指數今天成交量能仍低迷，不到 3500 億元。觀察法人籌碼變動情形，外資上周五賣超 85 億元後，今天再砍 73.53 億元；投信小買 0.13 億元，終止連 6 日賣超；自營商跟隨外資減碼， 賣超 25.6 億元，三大法人合計賣超 99 億元。

台積電早盤摜破月線、季線支撐，下探 583 元，隨著低接買盤進場，股價跌勢收斂，終場更急拉翻紅，收 595 元；聯發科在主要權值股中跌幅最深，一度回測 900 元關卡，終場跌 1.6%，失守月線；台達電、鴻海、聯電、日月光投控、大立光等電子股均走弱。

記憶體模組廠威剛今天除息交易，早盤股價走強，一度衝上 117.5 元，順利完成填息，但隨著賣壓出籠，股價狂洩，終場收跌 3.5%，記憶體族群普遍走跌，群聯、晶豪科重挫逾半根停板，旺宏、創見也跌逾 2%。

在聯發科領跌下，IC 設計股也遭到調節，瑞昱、聯詠終場下挫近 3%、4%，富鼎、研通、旺玖等亮燈跌停，而矽創、系微、盛群、新唐、敦泰等多檔個股，均重摔逾半根跌停板。

中鋼第二季繳出佳績，每股純益 1.02 元，累計上半年每股賺 1.6 元，較去年同期轉盈，今天股價衝高，勁揚超過 4%，收在 37.45 元，此外，市場傳出中國擬再針對鋼鐵出口課稅 10~25%，激勵鋼鐵股走揚，中鴻、中鋼構、聚亨、東和鋼鐵、千興、運錩等，漲勢都相當凌厲。