〈美股盤後〉兩大烏雲罩頂 美股本週開局失利

全球新冠疫情持續惡化，高盛下調今年中國 GDP 預測，華爾街對全球經濟增長擔憂劇增，此外，7 月非農就業強勁，Fed 可能提前減碼購債計畫，週一 (9 日) 恐慌指數 VIX 小漲逾 3%，油價觸及 11 週低點，金價閃崩，美債殖利率走升，四大指數僅那指收紅，特斯拉領漲那指，道瓊、標普自上週五攀升至創歷史新高後雙雙回落。

上週五公布的非農就業報告優於預期，外界研判 Fed 可能很快開始減碼購債，但本週一的美國 6 月 JOLTS 職位空缺數報 1007.3 萬，創歷史新高，顯示美國企業招工仍面臨困境。

亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，他期望在今年第四季開始縮減購債規模，但如果就業市場持續強勁復甦，他也願意更早開始。波斯提克與里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 週一都認為通膨率已達到 Fed 設定的 2% 的門檻。

美國參議院接近通過約 1 兆美元基礎建設法案，美國共和黨參議員 Patrick Toomey 週一表示，已就加密資產稅收修正案達成兩黨協議，將很快提交加密資產稅收修正案，預計參議院將於美東時間週二通過該法案，接著送至眾議院表決。

美國參議院民主黨員週一公布 3.5 兆美元的預算計畫，涵蓋氣候變遷、綠能發展、移民和教育政策變革的預算案，號稱是 1930 年代以來「最重要」的社會支出計畫。

週一 28 名美國眾議院民主黨員組成的小組要求國會在 3.5 兆美元的預算計劃中為電動汽車充電基礎設施提供 850 億美元的資金。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.03 億例，死亡數突破 429 萬例。美國累計確診超過 3587 萬例，累計死亡數超過 61.7 萬。印度累計確診超過 3196 萬例，巴西累計確診 2016 萬例。

著名的流行病學家 Larry Brilliant 表示，鑑於世界上只有一小部分人口接種了疫苗，新冠大流行遠未結束。

美國新冠確診病例連續三日平均為 10 萬例，比過去一週增加了 35%，住院人數亦上升 40%，創下 6 個月來的最高水平。美國白宮首席防疫顧問福奇 (Anthony Fauci) 呼籲應盡早替免疫力低的人盡快施打第 3 劑加強劑疫苗，以讓低免疫力民眾獲得充分保護。

週一 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 106.66 點，或 0.3%，收 35,101.85 點。

那斯達克指數上漲 24.42 點，或 0.16%，收 14,860.18 點。

標普 500 指數下跌 4.17 點，或 0.09%，收 4,432.35 點。

費城半導體指數下跌 12.3 點，或 0.36%，收 3,399.8 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收漲，醫療保健、必需消費品和金融板塊領漲，能源、房地產和工業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.034%；臉書 (FB-US) 跌 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.092%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.39%。

道瓊以雪佛龍領跌。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.67%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.04%；安進 (AMGN-US) 下跌 0.98%；IBM (IBM-US) 下跌 1.96%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.25%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 漲 0.24%；AMD (AMD-US) 下跌 2.30%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.46%；美光 (MU-US) 下跌 2.18%；高通 (QCOM-US) 漲 0.44%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.35%。

台股 ADR 幾乎全部淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.01%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.64%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.37%。

企業新聞

莫德納 (MRNA-US) 暴漲 17.10% 至每股 484.47 美元。莫德納疫苗在澳洲獲批，今年供應量將達 1000 萬劑，美國也即將開打第三劑新冠疫苖，對新冠疫苗的需求將繼續強勁，週一該公司市值已超越默克。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.10% 至每股 713.76 美元。投行 Jefferies 預測特斯拉仍是電動汽車的領導者和創新者，上調特斯拉目標價至每股 850 美元。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.58% 至每股 195.25 美元。中國加強科技監管之際，阿里巴巴爆出性醜聞，引發中國輿論關注，中國官媒直批阿里巴巴已變成「四十大盜」。

台積電 ADR (TSM-US) 微漲 0.01% 至每股 118.22 美元。三星電子副董事長李在鎔將於 13 日獲假釋出獄，南韓工業聯合會對南韓最高法院裁決表示歡迎。外界料這將提振三星士氣並努力追趕台積電等晶片製造商。

台積電 ADR 週一微漲。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.034% 至每股 146.09 美元。業內消息傳出，蘋果為了發展電動車 Apple Car，近期研發團隊正秘密走訪 SK 集團、LG 電子等多家企業。

波克夏上漲 0.40% 至每股 431,881.00 美元。股神巴菲特 (Warren Buffett) 掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 上週末公布第二季財報，營收達 690 億美元，年增 22%，淨利達 281 億美元，優於華爾街預期。值得關注的是，波克夏已連續三季淨賣超股票。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.092% 至每股 3,341.87 美元。沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 0.24% 至每股 145.58 美元。印度最高法院批准一項針對亞馬遜印度的子公司和沃爾瑪旗下印度電商巨擘 Flipkart 的反壟斷調查，這兩家公司被指濫用市場主導地位，向一些供應商提供大幅折扣和優惠待遇。

美國第三大家禽生產商 Sanderson Farms (SAFM-US) 開盤後股價一字漲，收紅 7.41% 至每股 195.88 美元，主因是農產品巨頭 Cargill 和農業投資公司 Continental Grain 週一宣布以 45 億美元現金收購 Sanderson Farms。

泰森食品 (TSN-US) 暴漲 8.66% 至每股 77.30 美元。該公司最新財報亮眼，每股純益達 2.70 美元，遠高於華爾街預期的 1.62 美元。

經濟數據

美國 6 月 JOLTS 職位空缺數報 1007.3 萬，預期 927 萬個，前值 920.9 萬個

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，Fed 官員波斯提克的鷹派言論是在試水溫，為年底開始縮減量化寬鬆做準備，最大的擔憂是，推遲縮減購債規模可能讓 Fed 落後落後通膨走勢。

CNBC Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，疫情對金融市場造成了沉重打擊。病例激增繼續對能源和工業等週期股構成最大威脅。

瑞信週一將標普 2022 年底目標價設為 5,000 點，理由是企業盈利增加，並維持 2021 年 4,600 點的目標價。

瑞信分析師 Jonathan Golub 稱，過去五季，華爾街嚴重低估每股純益，預計這一趨勢將持續下去，隨著失業率進一步下降，更高的工資，消費者支出應該會改善。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主