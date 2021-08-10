李在鎔本周將假釋出獄 市場預計三星重大決策有望加速

三星電子 (005930-KR) 副會長李在鎔本周五 (13 日) 將假釋出獄，外界預計，三星一些懸而未決的重大決策，有望進展加快，並可能進行大規模投資和併購。

南韓法務部 9 日批准李在鎔的假釋，他將於 13 日出獄。假釋決定沒有達到韓國商界人士的期望，他們一直呼籲特赦，但商界仍能至少鬆口氣，降低三星集團因缺乏決策者造成的風險。

李在鎔於獄中期間，三星與競爭對手台積電 (2330-TW) 的市場份額差距擴大。甚至英特爾 (INTC-US) 宣布重新進入代工業務，給三星增加了壓力。

在記憶體領域，三星的領先地位受到威脅，美光科技和 SK 海力士分別在 176 層 NAND flash 和 DDR5 DRAM 的技術開發和生產有所超越。

三星最緊迫的任務是敲定美國的投資計畫，傳言三星要在美國設廠已有 7 個月，但最終決定一拖再拖。在包括德州、亞利桑那州和紐約州在內的美國五個地區中，三星仍在考慮建廠地點的好處和利潤，包括稅收優惠。

據《Korea Herald》引述業內人士看法業內人士看法稱，時序和速度是晶片競賽的重要因素，全球晶片商都在加快投資，李的回歸將有助於加快三星的決策過程。

南韓半導體產業協會副會長 Lee Chang-han 指出，由於李在鎔的缺席，三星的決策力確實受到削弱。半導體產業上的巨額投資，迫切需要一個有責任感的人做出決定。

自 2016 年以來，三星尚未宣布任何大規模的併購計畫。公司於 2 月份表示，正在認真考慮 3 年內進行收購，但除非李在鎔返回管理層，否則任何細節都不太可能公布。

分析師表示，李的回歸還將加速有關三星 SDI 建立美國電池廠的決定，和三星生物製藥生產 Covid-19 疫苗的決策。

然而，儘管李在鎔獲假釋，他在扮演決策角色時也可能面臨法律限制。他可能不會再次擔任三星電子的執行，因為《特定經濟犯罪加重處罰法》等會對李的就業在 5 年內施加限制。