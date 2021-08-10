和勤精機上半年獲利年增21% 每股純益0.85元

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (10) 日公布最新財報，2021 年上半年稅後純益 6901 萬元創歷史同期新高，年增 21.41%，每股純益 0.85 元，主要受惠電動車、硬碟零件出貨效益貢獻。

和勤 2021 年第二季營收 6.55 億元，毛利率 20.26%，季麙 0.08 個百分點，年減 2.14 個百分點，稅後純益爲 2669 萬元，季減 24.47%，年減 32.31%，每股純益爲 0.36 元。

和勤 2021 年上半年營收爲 12.81 億元，毛利率 20.3%，年減 0.99 個百分點，稅後純益 6901 萬元創歷史同期新高，年增 21.41%，每股純益 0.85 元。

和勤優化產品組合效益持續發揮，近兩年即使面對疫情影響，營收仍連續 16 個月保持成長，且毛利率維持在 20% 以上，隨著產品製程改善以及新產品量產，預期毛利率還有很大的拉升空間。下半年進入傳統旺季，營收規模與毛利率均可望再向上突破。

和勤汽車零件部分，美系電動車大廠的零件出貨穩定成長，且採新製程產品已經開始量產，未來出貨量將隨著上市車款增加而成長，對集團的營收及毛利貢獻都將再拉高；重卡變速箱零件出貨也將穩定增量，預期在今年還將增加其他零件供應。