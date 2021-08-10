明星投資人：這是我職涯見過最大泡沫 快分散投資吧！

在華爾街已有數十年經驗的明星投資人 Rich Bernstein 說，現在可能是他職涯所見過的最大泡沫，把資金配置在某些熱門標的的投資人——例如大型科技股、比特幣、迷因股、長天期美債——應該趕快分散投資。

機構投資者名人堂成員、伯恩斯坦顧問公司創辦人兼執行長 Richard Bernstein 說，眼前的泡沫比網路泡沫、房市泡沫還大。

他說：「聯準會 (Fed) 扭曲了長天期債券殖利率曲線，並讓長債自然而然有了自己的生命。這些長天期資產的投資人，必須堅信長期利率不會走升，因為這是泡沫的氪星石 (來自超人家鄉的礦物，比喻終極弱點)。」

伯恩斯坦 6 月曾警告比特幣浮現泡沫，但他認為現在情況更危急。「當市場處於泡沫，人們變得非常短視近利，他們只看到投資世界的一小部份。人們總問我泡沫何時會破滅，我的答案是，沒有人知道。」

曾是美林操盤手的他建議分散投資，把資金配置到在通膨升溫環境中擁有定價能力的標的，包括原物料、能源等大宗商品，有趣的是，過去 6 到 12 個月來能源價格一直處於大牛市，但大家都認為無法持續下去。而比特幣已經進入大熊市，但大家還在癡等反彈。」

伯恩斯坦並解釋，泡沫不等於市場就要崩盤，而會呈現波動格局。他正在估值過高的長天期資產和泡沫之間權衡，並認為除非流動性快速枯竭，才有可能出現大熊市，但此事發生的機率遠低於人們所想。