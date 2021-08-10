〈和碩財報〉Q3看旺三大產品 筆電出貨估季增15-20%

代工大廠和碩 (4938-TW) 第二季受供應鏈缺料、季節性因素影響，本業表現平淡，展望第三季，和碩認為，進入傳統消費性電子旺季，資通、通訊、消費等三大產品都將保持成長，其中，筆電出貨估將季增約 15-20%，達約 200-230 萬台。

和碩今也公告 7 月營收 885.33 億元，月減 0.4%、年減 14.7%，累計前 7 月營收 5773.5 億元，年減 18.7%，出貨方面，筆電單月出貨 75 萬台，月減約 1 成、年減約 25%，桌機主板出貨則為 61 萬台片，約持平上月、但年增約 22%。

展望第三季，和碩表示，旗下資訊、通訊、消費等三大產品線都將進入傳統旺季，預期營運將較第二季再回溫，估第三季筆電出貨將季增約 15-20%，達約 200-230 萬台，桌機主板則因上季出貨優於預期，估第三季出貨將季減約 25-30%，此外，非資訊類產品營收也估將回溫。

從各產品分析，和碩認為，除教育市場相對放緩外，辦公室、商用需求強勁復甦，三大產品線動能穩健，需求仍大於供給，雖然近期馬來西亞、越南等地疫情升溫，造成供應鏈不穩定，但都仍在可控範圍，預期受影響程度有限，將持續與供應鏈合作，彌補供應缺口。