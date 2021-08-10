擴產效益顯 茂順上半年獲利大增7成 EPS 3.41元

密封元件廠茂順 (9942-TW) 受惠擴產效益，第二季純益 1.59 億元，改寫歷史次高，上半年稅後純益 2.84 億元，較去年同期大增 70.68%，每股純益達 3.41 元。

公司指出，下半年接單仍滿載，高稼動率狀況持續，第三季起受惠新訂單、新報價，有助營運向上。

茂順今 (10) 日也公布 7 月營收 3.26 億元，維持單月歷史高檔，月增 0.34%，年增 28.63%，前 7 月營收 21.77 億元，年增 38.42%。

茂順第二季營收 9.78 億元，毛利率 37.33%，季增 1.79 個百分點年增 3.99 個百分點，稅後純益 1.59 億元，改寫歷史次高，季增 27.16%，年增 37.36%，單季每股純益 1.91 元。

茂順上半年營收 18.49 億元，毛利率 36.53%，年增 5.67 個百分點，稅後純益 2.84 億元，較去年同期大增 70.68%，每股純益達 3.41 元。

茂順第二季陸續在兩岸新增 20% 產能供應客戶，並調漲新訂單報價近 10%，新開產能開出就被客戶搶光，今年排單滿載，法人看好，茂順全年營收將超越 36 億元創新高，稅後純益 6.65 億元，年增超過 7 成，每股純益逾 8 元創新高。

茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。

茂順每股擬配發 4.2 元現金股利，將在 8 月 13 日除息交易。