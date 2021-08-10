產能受限 聯發科7月營收403.6億元 月減15%

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 7 月營收 403.6 億元，月減 15.49%，年增 51.2%，累計前 7 月營收 2740.46 億元，年增 76.62%；由於晶圓代工產能受限，聯發科出貨也受阻，7 月營收較上月下滑，仍寫歷史第四高。

聯發科第三季財測以美元對新台幣匯率 1 比 28 元計算，營收約 1257-1319 億元，以中位數推算，聯發科 8、9 月營收可望回升，不過，距離歷史新高紀錄 477.56 億元仍有一段距離。

聯發科預估，今年全球 5G 智慧型手機出貨量將達 5 億支，較 2020 年成長超過 1 倍；但就目前中國 5G 手機占全球過半市場及上半年出貨量 1.28 億支推算，下半年 5G 手機需求將趨緩，也影響聯發科第三季出貨。

至於其他產品線 IoT、Computing 與 ASIC 等，聯發科看好，由於大尺寸平板、智慧顯示螢幕客戶擴大採用 WiFi 6，加上品牌客戶的真無線藍芽耳機，將持續貢獻下半年營收，ASIC 也受惠交換器晶片專案進入量產，為營收提供動能。

智慧家居產品線則隨著全球電視需求穩定，加上高階產品如 4K、8K 滲透率增加，也提升電視產品組合，連同其他電視相關產品需求也熱絡，預期該產品線成長動能延續至今年年底。

電源管理晶片方面，聯發科受惠 5G 智慧型手機，電源管理晶片出貨穩定成長，且工業與車用的營收貢獻也持續成長，預計今年相關產品占整體電源管理晶片營收就可達 10%，且未來將持續強勁成長。