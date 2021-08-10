力達7月營收4億元創今年新高 泉州新廠Q4完工

高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 今 (10) 日公布 7 月營收達 4.27 億元，創今年新高，月增 4.69%，年增 4.17%，今年前 7 月營收 24.24 億元，年增 20.49%，力達泉州新廠在第四季完工，將有助大馬力主機及新應用壓縮機全面開發及生產。

力達 7 月三大產品線活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別占 24.7%、59.3% 及 13.6%，多項節能螺桿系列商品銷售持續逐月成長，外銷市場 7 月銷售額由負轉正，主要在歐洲市場推廣小型節能螺桿機有所斬獲，新冠肺炎疫情則持續延燒全球，公司期望在穩定中國內需基礎下，加強多方銷售，以達整體維持穩定成長趨勢。

力達投資開發的中國大陸泉州力達工業園區，主體工程已進入最後階段，預計第四季完工，目前訂單能見度穩健，加上環保製造及節能生產的市場需求提高，今年下半年銷售展望穩健樂觀，全年營運可望優於去年。且泉州新廠的今年第四季完工，將有助大馬力主機及新應用壓縮機全面開發及生產。

力達今年營運重點之一在穩步開拓亞洲外銷市場，包含東北亞、東南亞及南亞區域，希望在亞洲第二波新冠肺炎疫情趨穩後，能即時掌握疫情後的市場重建需求的商機。

力達 - KY 今年第一季稅後純益為 5062 萬元，較去年同期由虧盈，每股純益 0.44 元。