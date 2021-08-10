需求佳 臺慶科、興勤Q2獲利寫單季新高

被動元件需求暢旺，電感廠臺慶科 (3357-TW) 與保護原件興勤 (2428-TW) 今 (10) 日公告第二季，臺慶科純益 3.44 億元，季增、年增各 49%，每股純益 3.52 元，寫下歷史單季最佳；興勤第二季每股純益 3.39 元，也改寫歷史新高。

臺慶科第二季在訂單滿手、擴產挹注下，營收 15.84 億元，季增 15.3%、年增 36.3%；上半年營收來到 29.58 億元，年增 45.1%、稅後純益 5.76 億元，年增 54.2%，每股純益 6.06 元，也為同期新高。

展望第三季，臺慶科認為，在需求持續強勁、第二階段擴產設備陸續到位下，營收可望保持逐月向上，第四季雖然要關注 IC 缺料以及船期問題，但在訂單能見度佳下，下半年將優於上半年；臺慶科 7 月營收 5.56 億元，月增 1.4%、34.9%；累計前 7 月營收 35.14 億元，年增 43.4%，分別為歷史單月及同期最佳。

興勤第二季營收 19.6 億元，季增 11.5%、年增 30.8%；稅後純益 4.35 億元，季增 6.8%、年增 28.6%，每股純益 3.39 元；上半年營收 37.19 億元，年增 43.4%、稅後純益 8.42 億元，年增 56.5%，每股純益 6.57 元，同樣是歷史新高。