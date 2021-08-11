〈美股盤後〉美參院通過1.2兆美元基建案 道瓊標普齊登新高 

週二 (10 日) 美國參議院通過 1.2 兆美元基建法案，科技股殞落，能源、材料股領漲之下，道瓊、標普指數收盤齊登新高，那指、費半指數收黑，台積電 ADR 下跌 1.57%。

政經消息方面，美國參議院週二以 69 對 30 的投票結果通過基建法案，拜登贏得經濟議程上的重大勝利，他形容這是一項「歷史性」法案，參議院多數黨領袖舒默正積極轉向推進 3.5 兆美元的預算案。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊文斯 (Charles Evans) 週二稱，目前的高通膨是暫時的，不足以過早地緊縮貨幣政策，Fed 需要看到更多勞動力市場數據才能做出任何改變。

根據 Susquehanna Financial Group 研究顯示，7 月份的晶片交貨週期 (從訂購到交貨的時間) 延長到 20.2 週，較 6 月份增加逾 8 天，顯示晶片荒並未緩解。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.03 億例，死亡數突破 431 萬例。美國累計確診超過 3608 萬例，累計死亡數超過 61.7 萬。印度累計確診超過 3199 萬例，巴西累計確診 2017 萬例。

週二 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 162.82 點，或 0.46%，收 35,264.67 點。

那斯達克指數下跌 72.09 點，或 0.49%，收 14,788.09 點。

標普 500 指數上漲 4.4 點，或 0.1%，收 4,436.75 點。

費城半導體指數下跌 40.89 點，或 1.20%，收 3,358.87 點。

標普 11 大板塊僅 3 大板塊收低，房地產、資訊科技和醫療保健板塊領跌，能源、材料和工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.34%；臉書 (FB-US) 跌 0.13%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.077%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.63%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.66%。

道瓊成分股多收高。開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.48%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.13%；高盛 (GS-US) ；上漲 2.02%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.86%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.38%。

費半成分股跌跌不休。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.20%；AMD (AMD-US) 下跌 1.02%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.77%；美光 (MU-US) 下跌 5.36%；高通 (QCOM-US) 跌 0.71%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.77%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.57%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.17%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.34% 至每股 145.60 美元。外媒傳出蘋果 iPhone 13 系列相機將有重大升級，至少會新增 3 項重要相機和錄影功能，預測將成為新 iPhone 的一大賣點。

台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.57% 至每股 116.36 美元。台積電 7 月營收表現失色，月減 16%，但仍為歷年同期最佳。

AMC (AMC-US) 暴跌 6.07% 至每股 31.75 美元。由於《哥吉拉大戰金剛》等強檔電影吸引人們重返影院，AMC 今年第二季營收表現優於預期，該公司更重磅宣布年底前將接受比特幣購買電影票，但全球最大空頭避險基金 Kynikos Associates 聯合創始人、知名大空頭 Jim Chanos 週二受訪稱他正在做空 AMC。

知名大空頭 Jim Chanos 正在做空 AMC (圖片：AFP)

軟銀發布的最新財報顯示，該集團已拋售 Facebook、微軟、Alphabet 和 Netflix 等美國科技巨頭股票，續抱阿里巴巴和滴滴等中國科技股。阿里巴巴 (BABA-US) 週二收紅 2.23%、滴滴 (DIDI-US) 下跌 3.98%。

小米 (XIACY-US) 上漲 1.11% 至每股 17.36 美元。小米週二舉行雷軍年度演講暨秋季新品發布會，最新智慧手機小米 MIX 4、小米平板 5 以及多款 AIoT 智慧生態新品於會中同步亮相。

電動車製造商 Fisker (FSR-US) 暴漲 21.56% 至每股 18.27 美元。摩根士丹利讚賞該公司是電動汽車設計師，將 Fisker 目標價設為 40 美元。先前 Fisker 與鴻海敲定 7 年的電動車代工協議，計劃 2023 年於美國設立電動車代工廠。

經濟數據

美國 7 月 NFIB 小企業信心指數報 99.7，預期 102，前值 102.5

華爾街分析

CIBC 私人財富管理公司投資長 David Donabedian 表示，人們對 Delta 變種病毒更加關注和擔憂，但目前來說，市場已將其評估為可控風險。

然而，Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 卻認為，過去幾週發生了很多事情，主要受到財報、Fed 立場偏鷹，以及一些令人震驚的經濟數據，所有跡象都指向 Fed 將在未來幾個月縮減購債規模，Delta 疫情是唯一能影響的因素。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主