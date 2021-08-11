小米MIX 4多項新品齊發 雷軍：三年內衝擊全球手機市佔第一

小米 (1810-HK) 週二 (10 日) 晚間舉行雷軍年度演講暨秋季新品發佈會，最新智慧手機小米 MIX 4、小米平板 5 以及多款 AIoT 智慧生態新品於會中同步亮相，董事長兼執行長雷軍表示，今年智慧手機市佔率首度擊敗蘋果，搶下全球第二，當前目標為站穩全球第二，並在三年內衝擊全球第一。

小米週二晚間推出一系列新品，其中，備受期待的旗艦機型小米 MIX 4 搭載 CUP 全螢幕技術，且為業界首發高通 Snapdragon 888+5G 行動平台，電力方面配備有線 120W、無線 80 的快充技術，售價人民幣 4,999 元起 (約新台幣 2.1 萬)。

雷軍表示，小米智慧手機的全球市佔率，近期首度超車蘋果，竄升至全球第二，當前最重要的目標為站穩智慧手機市場全球第二，下一個目標是利用三年時間登上全球第一。

研調機構 IDC 數據顯示，今年上半年，小米智慧手機出貨量達 1.017 億部，年增逾 75%，第 2 季全球市佔率接近 17%，略低於三星的 18.8%，並超過蘋果的 14.1%，首次晉升全球第二，富途投研團隊表示，小米市佔率迅速拉高，主要受惠於海外市場的亮眼表現。

作為小米新十年戰略「手機 X AIoT」核心組成的一部分，發佈會同時有多款 AIoT 智慧生態新品亮相，包含小米電視大師 77 OLED、小米電視 6 OLED、首款高階 AI 音箱 Xiaomi Sound。

值得注意的是，小米在會上發表品牌首款仿生四足機器人 CyberDog，具體展現前沿技術。

CyberDog 內建高精度感知系統與感測器，除了還原更加真實的生物反應外，還可探測外部變化，使用者能透過語音、遙控器和手機等方式進行操控，工程探索版限量 1,000 個，售價人民幣 9,999 元 (約新台幣 4.3 萬)。