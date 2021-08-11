南寶上半年稅後純益年增3成 賺逾半個股本

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，本業需求升溫，但受原物料漲價壓抑獲利動能，在業外股利挹注下，單季稅後純益仍達 3.18 億元，季增 60%，年增 35.53%，每股純益 2.64 元；上半年稅後純益年增超過 3 成，賺逾半個股本，每股純益 5.12 元。

南寶第二季營收 45.99 億元，季增 7.38%，年增 37.4%，毛利率 23.43%，季減 3 個百分點，年減 2.5 個百分點，營益率 6.67%，季減 2.12 個百分點，年增 0.11 個百分點；稅後純益 3.18 億元，季增 60%，年增 35.53%，每股純益 2.64 元。

南寶上半年營收 88.92 億元，年增 25.6%，毛利率 24.85%，年減 2 個百分點，營益率 7.69%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 6.18 億元，年增 31.6%，每股純益 5.12 元。

隨著一線運動品牌推出新鞋型，南寶鞋用膠需求持續成長，帶動第二季營收續揚，回到疫情前水準；由於原物料價格上漲，南寶今年 1 月起逐步向客戶反映成本，雖然產品價格調漲效益陸續顯現，但原物料第二季也同樣飆漲，壓抑獲利空間，不過在業外股利收入挹注下，仍帶動營運較第一季成長。

受到近來疫情升溫衝擊，南寶越南子公司南寶材料越南、南寶樹脂越南，因應當地政府防疫政策，工廠從 7 月底暫停營運至 8 月 22 日，南寶強調將視情況進行生產調度。