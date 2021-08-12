漲多拉回？莫德納、BNT盤中暴跌18% 歐盟調查mRNA疫苗潛在副作用 

歐洲藥品局 (EMA) 周三 (11 日) 表示，一小部分民眾接種採用 mRNA 技術的新冠疫苗後，出現三種新症狀，EMA 正在評估是否可能存在更多副作用，莫德納 (Moderna)、BioNTech 盤中一度暴跌 18%，連跌兩日，輝瑞 (Pfizer) 也挫跌。

路透報導，這三個症狀分別是多型性紅斑 (Erythema multiforme)、腎病症候群 (nephrotic syndrome)，以及腎絲球腎炎 (glomerulonephritis)，EMA 的藥物警戒風險評估委員會 (PRAC) 已經開始評估相關風險。

EMA 並未建議修改疫苗的標籤文字說明，也未提供數據細節，只是要求這些公司提供更多數據。三家公司未對報導置評。

截至 7 月 29 日，歐洲已配發超過 3.3 億劑輝瑞 - BioNTech 疫苗，占最大宗，莫德納疫苗略超過 4,350 萬劑。

莫德納 (MRNA-US) 周三收盤重挫 15.64% 至每股 385.33 美元。BioNTech 美國 ADR(BNTX-US) 大跌 13.76%%，以每股 359.19 美元作收，輝瑞 (PFE-US) 也跌 3.96% 至每股 46.31 美元。

莫德納股價波動劇烈

莫德納股價上市以來波動劇烈，8 月迄今不到 10 個交易日，已經連續五個交易日的上漲或下跌幅度超過 5%。分析師說，過去一周以來，疫苗股成為散戶交易量前幾大類股，和遊戲股、Coinbase 並駕齊驅。

莫德納另一檔同樣為疫苗「飆股」的德國生技商 BioNTech 今年來截至周一都飆漲 360%，且都創下歷史新高，但周二和周三雙雙挫跌，市值在連兩日下跌過後一共蒸發 600 億美元。

莫德納 (黑)、BNT(紅) 今年來股價走勢。來源: Bloomberg

華爾街對莫德納和 BioNTech 的看法分歧，愈來愈多分析師給予兩家公司「持有」而非「加碼」的投資建議。

美銀分析師 Geoff Meacham 周一形容莫德納市值接近 2000 億美元「不合理得荒謬」，他仍看好 mRNA 技術，但市場情緒已經過度看漲，認為莫德納目標價只有 115 美元，比目前股價低了 75%。

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