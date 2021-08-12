花旗台灣消金業務潛在買家多 金管會緊盯交易三大重點

花旗銀行今 (2021) 年 4 月宣布消金業務將撤離台灣，目前市場傳出的潛在買家包括六大民營銀行 (包含外商銀)、以及公股行庫，外界關切台灣的最新交易進度，金管會今 (12) 日表示，花旗台灣子行交易有簽保密協定，但金管會會要求交易時要確保「充分保障客戶和員工權益」等 3 大重點。

花旗在台灣深耕逾 50 年，幾乎等同「外銀」代名詞，消金業務更是該行含金量最高的業務，花旗至今仍擁有 44 家分行，約數十萬的財管大戶，因此，誰能接手此大餅就可望一舉成為國內消金第一大行，市場傳出多家潛在買家，包括國泰世華、中國信託、星展、匯豐、渣打等民營銀行，公股行庫也積極評估中。

據傳，花旗台灣目前已陸續洽詢買家，接下來將進入第二階段的「實地查核」，銀行局副局長林志吉表示，花旗台灣子行正依照總行政策在進行當中，只是交易過程，買、賣雙方都進行保密協定，因此金管會尊重市場機制。

林志吉進一步表示，以金管會立場，只希望該行交易時，要確保買家會充分保障客戶和員工權益，以及確保營運正常運作、內部控制持續有效等三大重點；包括信用卡卡友還沒使用掉的紅利點數等，都希望充分保障客戶權益。

至於花旗的出售方式為何，林志吉表示，當初花旗宣布出售 13 個國家消金市場時，並沒有說台灣一定會單獨出售、或是否會跟其他市場聯合出售，何時能完成交易也沒提出時間表，金管會尊重花旗銀行自主交易。