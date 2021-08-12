〈鴻海法說〉國創半導體明年貢獻營收 2025年衝500億元

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日指出，跟國巨 (2327-TW) 合資的國創半導體，預計明年營收 20 億元，2025 年將翻倍成長至 500 億元；此外，目前也在跟轉投資的馬來西亞晶圓廠矽佳 (SilTerra) 談長期供貨合約 (LTA)。

劉揚偉表示，國創半導體將針對電動車和電子代工 (EMS) 客戶，提供類比及功率 IC 穩定供應方案, 讓客戶不會面缺料風險，現階段在設立公司及團隊建置，但預計到明年就可以看到相關布局效益。

在上游的晶圓廠布局方面，劉揚偉指出，目前除了轉投資日本夏普 (Sharp) 有 8 吋晶圓廠，8 月上旬也向旺宏取得竹科 6 吋晶圓廠，此外，鴻海也透過入股 DNeX，間接轉投資馬來西亞 8 吋晶圓廠 SilTerra。

劉揚偉表示，目前 SilTerra 在展開工程及商務討論，預計可拿到部分產能，近 1-2 個月將簽署長期供貨合約，且除了既有的廠外，目前也有與其他夥伴洽談合作方式。

劉揚偉指出，透過多元產能布建，達成確保小 IC 和第三代半導體碳化矽 (SiC) 產能穩定供應，半導體事業的長期目標，要在各自服務的小領域中，取得全球排名前 10 的地位。