微軟不滿亞馬遜AWS奪美國安局百億合約 向GAO提出抗議

微軟 (MSFT-US) 因不滿美國國家安全局（NSA）授予亞馬遜網路服務公司（AWS）與 JEDI 專案同樣價值 100 億美元的雲端運算合約，進而向美國政府問責署（GAO）提出「投標抗議。」

外媒 Nextgov 與華盛頓科技雜誌（Washington Technology）日前報導指出，微軟在兩個月前國防部宣布取消 JEDI 專案並宣布授予 AWS 新合約後，便向 GAO 提出抗議，近期案子才開始調查，GAO 預計 10 月 29 日將做出決定。

根據 Nextgov 報導，NSA 授予 AWS 的新合約代號為「WildandStormy」，價值也同樣高達 100 億美元，目的是將國防部儲存的機密數據現代化。

對此，NSA 發言人僅在聲明表示最近授出一份雲端計算合約，但拒絕進一步詳細說明此事。不過發言人補充說：「有未成功奪標的廠商向 GAO 提出抗議，NSA 也將依據相應的聯邦規定予以回應。」

微軟發言人則說：「基於 NSA 授予 AWS 合約的決定，微軟將向 GAO 提出行政抗議。我們正在行使合法權利，而且是在深思熟慮下做出的決定。」

AWS 並未對此置評，表示合約問題應向 NSA 詢問。

兩家龍頭科技公司都在為這項合約爭得你來我往，微軟在 2019 年曾擊敗 AWS 順利拿下當時 JEDI 合約，而 AWS 不甘示弱，在一個月後向美國聯邦申訴法院提起訴訟，抗議國防部決定。

當時 AWS 表示，時任美國總統的川普對亞馬遜 (AMZN-US) 及其執行長貝佐斯抱有偏見，從而影響國防部決定將合約交給微軟。不過去年國防部監察長公布的報告指出，合約並沒有受到白宮影響。

而且監察長在報告中也指出，合約審查過程與白宮官員的合作有限，因此認為 AWS 的偏見指控不成立。

一名國防部官員表示，投訴本身不一定是改變機構作法的主因，鑒於這段時間內情勢發生很大變化，因此國防部需求也跟著改變。

微軟周四（12 日）上漲 0.70%，暫報每股 288.96 美元，亞馬遜小漲 0.02%，暫報每股 3,292.72 美元。